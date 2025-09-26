The Batman 3 podría ser cancelada

Para muchos, The Batman es la mejor película de este personaje, y no pueden esperar para que la nueva trilogía del Caballero de la Noche llegue a la pantalla grande. Sin embargo, parece que estos planes ya no son tan seguros como lo llegaron a ser en 2022.

En una reciente entrevista con Josh Horowitz, Matt Reeves, director de estas películas, reveló que no tiene idea de si The Batman 3 llegará a ser una realidad. En estos momentos, Warner Bros. y DC Studios no han aprobado la tercera entrega de esta saga, ya que están esperando para ver si la secuela tendrá el éxito deseado o no. Esto fue lo que comentó el cineasta:

“La primera historia trata mucho sobre Batman, y por eso siempre quise asegurarme de que en las películas, digamos que podemos hacer tres, y no tengo idea [si podremos hacer The Batman 3], pero si llegamos a hacer tres, siempre quise que las películas se centraran en su personaje”.

¿The Batman no tendrá final?

Si bien The Batman fue un éxito con la crítica y el público en general, Matt Reeves ha tenido problemas al momento de crear un guion para la secuela. Aunque es cierto que ya nos entregó The Penguin, The Batman II ha sufrido de múltiples retrasos, y pese a que ya tiene una fecha para el 2027, nada descarta la posibilidad de que su estreno se siga recorriendo.

Por el momento, solo nos queda esperar a que The Batman 2 llegue a los cines el 1 de octubre del 2027. Si esta cinta tiene el éxito esperado, entonces veremos una trilogía en este universo. Sin embargo, si la película no cumple con las expectativas de Warner Bros., este será el final para el Caballero de la Noche de Robert Pattinson. En temas relacionados, se eleva el hype por el estreno de The Batman 2. De igual forma, la nueva película agregará un villano que nunca hemos visto en el cine.

Vía: GamesRadar+.