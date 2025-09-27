    Creadores de Bomb Rush Cyberfunk ya trabajan en nuevo juego

    Ha pasado mucho tiempo desde el lanzamiento de la última entrega de Jet Set Radio. Si bien parece que SEGA aún no está listo para traer de regreso esta serie, Team Reptile, quienes en el 2023 nos entregaron Bomb Rush Cyberfunk, ya están trabajando para remediar esto por medio de un nuevo juego.

    De manera inesperada, Team Reptile ha confirmado que ya están trabajando en un nuevo juego, el cual no será una secuela de Bomb Rush Cyberfunk, pero sí mantendrá el estilo cel-shading que tanto cautivó al público en el 2023. Este título es conocido como HYPERFUNK, aunque esto puede cambiar en un futuro. Esta es la descripción del proyecto:

    “El nuevo juego del Equipo Reptile se llama HYPERFUNK. Un juego extremo de trucos y grafitis donde, cuanto mayor sea tu puntuación de combo, más rápido podrás potenciar. Sigue la historia de la tripulación MACH10 y compite con otras en dinámicas guerras de estilo o juega online con tus amigos”.

    ¿Una secuela de Bomb Rush Cyberfunk?

    Lamentablemente, por el momento no hay más detalles sobre HYPERFUNK. Actualmente, se desconoce su fecha de lanzamiento, y si bien se espera que esta entrega llegue a PC y consolas, los detalles aún no están claros. Sin embargo, la descripción del proyecto hace mención de un componente en línea, algo que suena muy atractivo.

    Solo nos queda esperar para que Team Reptile comparta más detalles sobre HYPERFUCK, título que ya ha llamado la atención de todos los fans de Jet Set Radio. En temas relacionados, SEGA revivirá sus viejas franquicias. De igual forma, más de 60 juegos de SEGA desaparecen de tiendas digitales.

    Imagen

    Nota del Autor:

    Ya hace falta un Jet Set Radio. La amada serie de SEGA necesita regresar. Si bien es cierto que Team Reptile está cumpliendo ese deseo, es innegable que hay algunos elementos que requieren del ADN original, algo que, con suerte, sucederá en un futuro.

    Vía: Team Reptile

