One Piece se desploma ante Jujutsu Kaisen

    27/09/2025 1:00 p. m.

    One Piece es uno de los animes y mangas más populares en la historia. Sin embargo, con una carrera de más de 20 años, la serie también se ha visto opacada por algunos de sus competidores. Este ha sido el caso de Jujutsu Kaisen, el cual ha llamado más la atención del público a lo largo del 2025, derrocando a Luffy y compañía.

    Recientemente, se dio a conocer que en la primera mitad del año, entre enero y mayo del 2025, Jujutsu Kaisen se posicionó como el manga más popular de Japón, vendiendo más de 3.3 millones de copias. Durante este periodo salieron a la venta los últimos dos tomos de esta historia, por lo que la popularidad de la obra de Gege Akutami llegó a un nivel ridículo.

    One Piece sucumbe

    Lamentablemente, One Piece no logró posicionarse en el segundo o tercer puesto. Después de Jujutsu Kaisen encontramos a Dandadan con 2.4 millones de ventas, seguido por Blue Lock con 1.8 millones de unidades colocadas. En cuarta posición tenemos a One Piece con 1.7 millones de ventas. Ahora, estos números se han actualizado en los últimos meses.

    Desde mayo y hasta el registro más reciente, One Piece ha vendido otro millón de unidades, por lo que sus números se acercan más a lo que género Jujutsu Kaisen en su momento, y tomando en cuenta de que esta obra ha llegado a su fin, es probable que sus ventas han disminuido desde entonces.

    Solo nos queda esperar para ver qué sucederá con la popularidad de One Piece en un futuro. En temas relacionados, ya hay fecha para la nueva película de Jujutsu Kaisen. De igual forma, Netflix ya trabajaría en una película de Demon Slayer.

