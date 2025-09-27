    Despiden a desarrolladora de Ghost of Yōtei por controversial comentario

    Ghost of Yōtei está a solo unos días de llegar al mercado. Sin embargo, parece que el juego se enfrenta a una última controversia, y es que Sucker Punch y Sony han despido a una empleada que realizó un comentario sobre el reciente asesinato de Charlie Kirk en Estados Unidos.

    Tras darse a conocer la muerte de Kirk, un activista político de derecha en Estados Unidos, Drew Harrison, quien pasó los últimos 10 años trabajando en Sucker Punch, realizó un comentario sobre este evento, haciendo referencia al caso de Luigi Mangione. Esto fue lo que comentó al respecto:

    “Espero que el tirador se llame Mario para que Luigi sepa que su colega lo respalda”.

    Perdió su trabajo

    Este comentario no fue del agrado de muchos jugadores de derecha, quienes inmediatamente la acusaron de insensible, y señalaron que PlayStation debería de despedirla, algo que lograron. Después de todo un día de mensajes y llamadas, Sony confirmó que Harrison ya no trabajaba con ellos. Esto fue lo que comentaron:

    “Drew Harrison ya no trabaja en Sucker Punch Productions”.

    La respuesta

    Poco después, Harriwson actualizó su cuenta de LinkedIn, en donde confirmó que había sido despedida por su comentario. Sin embargo, en lugar de mostrar remordimiento, dejó en claro que está tranquila con esta decisión, incluso si ya no trabaja en el lugar que tanto amaba. Esto fue lo que comentó:

    “Si oponerme al fascismo fue lo que me costó el trabajo de mis sueños, que mantuve durante 10 años, lo volvería a hacer con 100 veces más fuerza”.

    Considerando que Ghost of Yōtei llegará a PlayStation 5 el 2 de octubre, está por verse si esta controversia afectará el desempeño comercial de este título. En temas relacionados, aquí puedes checar nuestra reseña de este juego. De igual forma, así le fue en calificaciones a esta entrega.

