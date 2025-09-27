Los anuncios llegan a los refrigeradores de Samsung

Los comerciales están por todos lados. Incluso pagar por un servicio de suscripción no evita que las compañías metan publicidad cada vez que sea posible. De esta forma, no debería ser una sorpresa escuchar que ahora los refrigeradores inteligentes de Samsung tendrán anuncios, llevando esta idea a niveles ridículos.

Por medio de la publicación de un usuario en Reddit, se ha revelado que la siguiente actualización de los refrigeradores Samsung incluirá anuncios en los temas de Wheather, Color y Daily Board. De esta forma, será imposible escapar de la publicidad que las compañías utilizan para ganar más dinero cada vez que sea posible. Afortunadamente, las secciones de Art y Gallery estarán libres de inconveniente.

Los comerciales de Samsung

Lamentablemente, por el momento se desconoce cuáles serán los modelos afectados por esta nueva actualización con anuncios. Sin embargo, esto no es una gran sorpresa para algunos usuarios, quienes señalan que esto solo era cuestión de tiempos desde que se introdujo una pantalla a estos modelos.

Solo nos queda esperar para ver cuándo es que los anuncios llegarán en masa a diferentes dispositivos con pantallas.

