Las recompensas podrían volver según nueva patente de Nintendo

Ojalá las compras de juegos por fin tengan recompensas

Quizá muchos recuerden que este mismo año Nintendo dejó de distribuir las queridas monedas llamadas puntos de oro, mismas que en Switch servían para que los jugadores obtuvieran descuentos en ciertos juegos, y que no está más recordar, Xenoblade Chronicles X Definitive Edition fue el último juego físico que los contenía. Y si bien se esperaba que para Switch 2 no existiera algo similar, parece que nos hemos equivocado en pensar eso.





La gran N ha registrado en Estados Unidos una patente que recuerda a un sistema de logros , algo que los jugadores llevan años pidiendo para la compañía. En la descripción se detalla que los usuarios podrían ganar puntos al cumplir ciertas condiciones dentro de los juegos, mismos que servirían para obtener recompensas como iconos, fondos de pantalla u otros elementos digitales exclusivos.

El documento menciona que, además de acumular puntos, también sería posible recibir recompensas directas al cumplir logros específicos, como derrotar a un jefe sin recibir daño, usar un arma determinada o completar una etapa concreta. Incluso se contempla la opción de visualizar los logros y recompensas conseguidos por otros usuarios , lo que añadiría un componente social a la experiencia.

Otra de las características señaladas es la posibilidad de intercambiar recompensas al cumplir ciertas condiciones , así como configurar cuáles son las favoritas para que se canjeen automáticamente cuando se acumulen los puntos necesarios. Todo esto estaría ligado al servicio Switch Online, siendo un requisito obligatorio para acceder al sistema.

Aunque por ahora no existe confirmación oficial sobre su implementación, la patente refleja un plan ambicioso que podría acercar a Nintendo a las funciones que ofrecen otras plataformas como PlayStation y Xbox. De hacerse realidad, supondría un cambio importante en la manera en que los jugadores interactúan con los títulos de la compañía.

Vía: NE

Nota del autor: Sería positivo que volviera algo similar a las monedas de oro. Sin embargo, es posible que todo sea diferente.



