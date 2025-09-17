    Las recompensas podrían volver según nueva patente de Nintendo

    TRENDING

    Por 0 COMENTARIOS17/09/2025 6:33 p. m.
    gordo

    Ojalá las compras de juegos por fin tengan recompensas

    Quizá muchos recuerden que este mismo año Nintendo dejó de distribuir las queridas monedas llamadas puntos de oro, mismas que en Switch servían para que los jugadores obtuvieran descuentos en ciertos juegos, y que no está más recordar, Xenoblade Chronicles X Definitive Edition fue el último juego físico que los contenía. Y si bien se esperaba que para Switch 2 no existiera algo similar, parece que nos hemos equivocado en pensar eso.


    La gran N ha registrado en Estados Unidos una patente que recuerda a un sistema de logros, algo que los jugadores llevan años pidiendo para la compañía. En la descripción se detalla que los usuarios podrían ganar puntos al cumplir ciertas condiciones dentro de los juegos, mismos que servirían para obtener recompensas como iconos, fondos de pantalla u otros elementos digitales exclusivos.

    El documento menciona que, además de acumular puntos, también sería posible recibir recompensas directas al cumplir logros específicos, como derrotar a un jefe sin recibir daño, usar un arma determinada o completar una etapa concreta. Incluso se contempla la opción de visualizar los logros y recompensas conseguidos por otros usuarios, lo que añadiría un componente social a la experiencia.

    Otra de las características señaladas es la posibilidad de intercambiar recompensas al cumplir ciertas condiciones, así como configurar cuáles son las favoritas para que se canjeen automáticamente cuando se acumulen los puntos necesarios. Todo esto estaría ligado al servicio Switch Online, siendo un requisito obligatorio para acceder al sistema.

    Aunque por ahora no existe confirmación oficial sobre su implementación, la patente refleja un plan ambicioso que podría acercar a Nintendo a las funciones que ofrecen otras plataformas como PlayStation y Xbox. De hacerse realidad, supondría un cambio importante en la manera en que los jugadores interactúan con los títulos de la compañía.

    Vía: NE

    Imagen

    Nota del autor: Sería positivo que volviera algo similar a las monedas de oro. Sin embargo, es posible que todo sea diferente.


    Etiquetas: , , , , , , , , , , ,
    AldoLawson
    AldoLawson
    Músico que le quiso entrar a esto de los videojuegos
    Sigue a Aldo_Lawson1 en Twitter
    GDC 2011: Se revelan los primeros detalles del multiplayer de Resistance 3
    GDC 2011: Se revelan los primeros detalles del multiplayer de Resistance 3
    Suscriptores de Playstation Plus podrán jugar Mortal Kombat la próxima semana
    Suscriptores de Playstation Plus podrán jugar Mortal Kombat la próxima semana
    Blizzard cumple 20 años de existencia y tiene un mensaje para sus fanáticos
    Blizzard cumple 20 años de existencia y tiene un mensaje para sus fanáticos
    Se confirma el juego de Battle: Los Angeles
    Se confirma el juego de Battle: Los Angeles
    Primer vistazo a Scorpion en Mortal Kombat Rebirth
    Primer vistazo a Scorpion en Mortal Kombat Rebirth
    Casi todos los juegos de DSiWare estarán disponibles en el lanzamiento de la eShop del 3DS
    Casi todos los juegos de DSiWare estarán disponibles en el lanzamiento de la eShop del 3DS
    GDC 2011: Nuevo trailer de Battlefield 3
    GDC 2011: Nuevo trailer de Battlefield 3
    Nuevos datos revelados de Mortal Kombat
    Nuevos datos revelados de Mortal Kombat
    Nuevos detalles de Prototype 2
    Nuevos detalles de Prototype 2
    Primer trailer oficial con gameplay de Alice: Madness Returns
    Primer trailer oficial con gameplay de Alice: Madness Returns
    App de la semana: SKWER
    App de la semana: SKWER
    Kaz Hirai asciende de puesto
    Kaz Hirai asciende de puesto
    Nuevo trailer de The Secret World
    Nuevo trailer de The Secret World
    Nuevos detalles de la película Silent Hill: Revelation 3D
    Nuevos detalles de la película Silent Hill: Revelation 3D
    La Controversia favorece a los videojuegos, opina EA
    La Controversia favorece a los videojuegos, opina EA
    Nuevos Mixes para DJ Hero 2
    Nuevos Mixes para DJ Hero 2
    Rumor: Nuevo DLC de Fallout: New Vegas llegará la próxima semana
    Rumor: Nuevo DLC de Fallout: New Vegas llegará la próxima semana
    Parasite Eve llegará mañana a la PlayStation Network
    Parasite Eve llegará mañana a la PlayStation Network
    El DLC de Castlevania: Lords of Shadow ya tiene fecha de salida, nuevo trailer
    El DLC de Castlevania: Lords of Shadow ya tiene fecha de salida, nuevo trailer
    Batman: Arkham City ya tiene fecha de salida
    Batman: Arkham City ya tiene fecha de salida
    Terminos y condicionesAviso de privavidadDeclaración de AccesibilidadPublicidad Contacto DirectorioPolítica Editorial
    Atomix

      © 2025

    Atomix
    Atomix Logo