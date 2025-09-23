Los fans pueden comprar mercancía de Ghost of Tsushima cumpliendo requisitos

Hay que cumplir con algunas reglas

Estamos a muy poco tiempo de que finalmente llegue el siguiente gran juego de los estudios de PlayStation, Ghost of Yotei, entrega que se perfila para ser uno de los mejores lanzamientos del año, mismo que puede competir contra Death Stranding 2 y Clair Obscur: Expedition 33. Y para celebrar su aterrizaje en PS5, Sony anunció mercancía oficial del juego pasado, la cual no se podrá comprar de manera tan sencilla.

Los jugadores Tsushima ahora pueden celebrar sus hazañas en el juego con Ghost Rewards, un nuevo programa de productos coleccionables vinculados a los logros obtenidos en la aventura de Jin Sakai. La iniciativa ya está disponible y permite adquirir artículos exclusivos con diseños inspirados en la isla y la armadura del protagonista.

Para acceder a estas recompensas, es necesario haber desbloqueado antes del 31 de diciembre de 2025 los trofeos “Mono No Aware” (Gold) o “Living Legend” (Platinum). Quienes cumplan con este requisito podrán reservar dos productos conmemorativos: un pin exclusivo para los jugadores con el trofeo platino y una camiseta especial para quienes hayan alcanzado el trofeo de oro.

El pin conmemorativo “Living Legend” tendrá un precio de 25 USD, mientras que la camiseta “Mono No Aware” costará 30 USD. Ambos artículos fueron diseñados en colaboración con Sucker Punch Productions, con el objetivo de capturar fielmente la atmósfera artística y cultural del juego.

Las compras se gestionan a través de ghostrewards.playstation.com, con envíos disponibles a Estados Unidos, Canadá, Australia, Europa (UE, Mónaco, Noruega, Suiza) y Reino Unido. El periodo de participación estará abierto hasta el 31 de diciembre de 2025 y los pedidos deberán completarse antes del 30 de enero de 2026 . Además, se confirmó que nuevas recompensas de Ghost of Yotei, llegarán a finales de este año.

En el caso de latam, no se confirmó que los jugadores puedan acceder a estas recompensas.

Vía: PS Blog

Nota del autor: Es un poco raro que Sony ponga sus condiciones, ya que limita las ventas. Pero los más fans podrán comprarla sin peligro a revendedores.