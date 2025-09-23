    Los fans pueden comprar mercancía de Ghost of Tsushima cumpliendo requisitos

    TRENDING

    Por 0 COMENTARIOS23/09/2025 7:45 p. m.

    Hay que cumplir con algunas reglas

    Estamos a muy poco tiempo de que finalmente llegue el siguiente gran juego de los estudios de PlayStation, Ghost of Yotei, entrega que se perfila para ser uno de los mejores lanzamientos del año, mismo que puede competir contra Death Stranding 2 y Clair Obscur: Expedition 33. Y para celebrar su aterrizaje en PS5, Sony anunció mercancía oficial del juego pasado, la cual no se podrá comprar de manera tan sencilla.

    Los jugadores Tsushima ahora pueden celebrar sus hazañas en el juego con Ghost Rewards, un nuevo programa de productos coleccionables vinculados a los logros obtenidos en la aventura de Jin Sakai. La iniciativa ya está disponible y permite adquirir artículos exclusivos con diseños inspirados en la isla y la armadura del protagonista.

    Para acceder a estas recompensas, es necesario haber desbloqueado antes del 31 de diciembre de 2025 los trofeos “Mono No Aware” (Gold) o “Living Legend” (Platinum). Quienes cumplan con este requisito podrán reservar dos productos conmemorativos: un pin exclusivo para los jugadores con el trofeo platino y una camiseta especial para quienes hayan alcanzado el trofeo de oro.

    El pin conmemorativo “Living Legend” tendrá un precio de 25 USD, mientras que la camiseta “Mono No Aware” costará 30 USD. Ambos artículos fueron diseñados en colaboración con Sucker Punch Productions, con el objetivo de capturar fielmente la atmósfera artística y cultural del juego.

    Las compras se gestionan a través de ghostrewards.playstation.com, con envíos disponibles a Estados Unidos, Canadá, Australia, Europa (UE, Mónaco, Noruega, Suiza) y Reino Unido. El periodo de participación estará abierto hasta el 31 de diciembre de 2025 y los pedidos deberán completarse antes del 30 de enero de 2026. Además, se confirmó que nuevas recompensas de Ghost of Yotei, llegarán a finales de este año.

    En el caso de latam, no se confirmó que los jugadores puedan acceder a estas recompensas.

    Vía: PS Blog

    Imagen

    Nota del autor: Es un poco raro que Sony ponga sus condiciones, ya que limita las ventas. Pero los más fans podrán comprarla sin peligro a revendedores.

    Etiquetas: , , , , , , , , , , ,
    AldoLawson
    AldoLawson
    Músico que le quiso entrar a esto de los videojuegos
    Sigue a Aldo_Lawson1 en Twitter
    GDC 2011: Se revelan los primeros detalles del multiplayer de Resistance 3
    GDC 2011: Se revelan los primeros detalles del multiplayer de Resistance 3
    Suscriptores de Playstation Plus podrán jugar Mortal Kombat la próxima semana
    Suscriptores de Playstation Plus podrán jugar Mortal Kombat la próxima semana
    Blizzard cumple 20 años de existencia y tiene un mensaje para sus fanáticos
    Blizzard cumple 20 años de existencia y tiene un mensaje para sus fanáticos
    Se confirma el juego de Battle: Los Angeles
    Se confirma el juego de Battle: Los Angeles
    Primer vistazo a Scorpion en Mortal Kombat Rebirth
    Primer vistazo a Scorpion en Mortal Kombat Rebirth
    Casi todos los juegos de DSiWare estarán disponibles en el lanzamiento de la eShop del 3DS
    Casi todos los juegos de DSiWare estarán disponibles en el lanzamiento de la eShop del 3DS
    GDC 2011: Nuevo trailer de Battlefield 3
    GDC 2011: Nuevo trailer de Battlefield 3
    Nuevos datos revelados de Mortal Kombat
    Nuevos datos revelados de Mortal Kombat
    Nuevos detalles de Prototype 2
    Nuevos detalles de Prototype 2
    Primer trailer oficial con gameplay de Alice: Madness Returns
    Primer trailer oficial con gameplay de Alice: Madness Returns
    App de la semana: SKWER
    App de la semana: SKWER
    Kaz Hirai asciende de puesto
    Kaz Hirai asciende de puesto
    Nuevo trailer de The Secret World
    Nuevo trailer de The Secret World
    Nuevos detalles de la película Silent Hill: Revelation 3D
    Nuevos detalles de la película Silent Hill: Revelation 3D
    La Controversia favorece a los videojuegos, opina EA
    La Controversia favorece a los videojuegos, opina EA
    Nuevos Mixes para DJ Hero 2
    Nuevos Mixes para DJ Hero 2
    Rumor: Nuevo DLC de Fallout: New Vegas llegará la próxima semana
    Rumor: Nuevo DLC de Fallout: New Vegas llegará la próxima semana
    Parasite Eve llegará mañana a la PlayStation Network
    Parasite Eve llegará mañana a la PlayStation Network
    El DLC de Castlevania: Lords of Shadow ya tiene fecha de salida, nuevo trailer
    El DLC de Castlevania: Lords of Shadow ya tiene fecha de salida, nuevo trailer
    Batman: Arkham City ya tiene fecha de salida
    Batman: Arkham City ya tiene fecha de salida
    Terminos y condicionesAviso de privavidadDeclaración de AccesibilidadPublicidad Contacto DirectorioPolítica Editorial
    Atomix

      © 2025

    Atomix
    Atomix Logo