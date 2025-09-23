Encuentran pruebas de que Horizon y Ghost of Tsushima llegarán a Xbox

Los jugadores piensan que pueden llegar

Llegamos a una era en la que las compañías de videojuegos están siendo más abiertas en cuanto a sus propiedades intelectuales, eso se ha podido notar hace un par de semanas cuando llegó Helldivers 2 a Xbox. Con esto en mente, los fans están pensando que quieren más ports a la consola de Microsoft, y hay dos franquicias que podrían estar en camino, las cuales vienen de dos estudios propios de la empresa.

Un aparente listado en la tienda alemana de Microsoft desató rumores sobre la llegada de Ghost of Tsushima, Horizon Zero Dawn y The Last of Us a consolas Xbox. El hallazgo generó expectativa en foros y redes sociales, donde se especuló con un posible cambio en la estrategia de Sony respecto a sus sagas más reconocidas.

La confusión se originó por enlaces visibles en la plataforma digital de Microsoft que parecían estar asociados a títulos desarrollados por Guerrilla Games y Sucker Punch. De inmediato, la comunidad interpretó el hecho como una señal de que los exclusivos de PlayStation podrían dar el salto a la competencia, lo que habría representado un giro de gran relevancia en la industria.

Sin embargo, el entusiasmo se desinfló cuando la comunidad de GamingLeaksAndRumours aclaró que los enlaces no eran nuevos y estaban vinculados al sistema de etiquetas utilizado para las versiones de PC. La situación no constituye una filtración ni un adelanto de futuros lanzamientos, sino un error que se arrastra desde hace tiempo.

De acuerdo con especialistas, la confusión proviene del uso compartido de plantillas y registros en las tiendas digitales. Estos sistemas suelen asignar etiquetas genéricas que incluyen múltiples plataformas y, si no se corrigen, pueden generar listados engañosos. En este caso, la información no implica que los títulos de PlayStation vayan a llegar a Xbox. Así que por ahora quedan descartados.

Vía: 3DJ

Nota del autor: Las sagas que pertenecen a Sony al 100% es difícil que se expandan a más consolas. En PC no es imposible para este punto, pero en Nintendo y Xbox no lo creo.