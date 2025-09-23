Silent Hill f presenta problemas en PlayStation 5 Pro

Aunque el PlayStation 5 Pro se posiciona como una de las consolas más poderosas de la generación actual, parece que no todos han logrado aprovechar este hardware. Ahora, se ha revelado que Silent Hill f presenta una serie de problemas causados por el PSSR, la tecnología de escalado de esta plataforma, lago que ha decepcionado a más de una persona.

Pese a que el título estará a la venta hasta el 25 de septiembre, ya hay varios análisis técnicos disponibles, y todos concuerdan que Silent Hill f presenta varios problemas en PlayStation 5. Al tratar de ofrecer una gran experiencia visual, la nueva consola se enfrenta a problemas con el Unreal Engine, lo cual ocasiona que la imagen se trabe, y los artefactos sean muy fáciles de ver.

¿Hay una solución?

De acuerdo con Digital Foundry, los desarrolladores han optado por un único modo mejorado que utiliza PSSR para alcanzar los 60fps, pero la técnica genera numerosos artefactos visuales. Se puede ver ruido constante y destellos estroboscópicos en zonas con hierba o escombros, además de incompatibilidades con los efectos de ray tracing e iluminación global mediante Lumen.

Si bien hay personas que tal vez no noten estos problemas, es incuestionable que estos errores no deberían existir en una consola de este calibre. Ya sea que los desarrolladores han tenido problemas o el hardware causa más inconvenientes de los esperados, esperemos que una solución ya esté en camino.

En el caso del PlayStation 5, parece que estos errores están presentes. Sin embargo, considerando que estamos hablando de un juego creado con Unreal Engine 5, el cual ha tenido varios problemas en los últimos meses, especialmente en PC, aún está por verse cómo reaccionará la comunidad en general a este título.

Te recordamos que Silent Hill f llegará a PS5, Xbox Series X|S y PC el 25 de septiembre. En temas relacionados, aquí pueden checar nuestra reseña de este juego. De igual forma, así le fue en calificaciones a esta entrega.

Nota del Autor:

Es increíble que una de las consolas más caras del momento tenga problemas de este tipo. Si bien es tarea de los desarrolladores optimizar cada juego, muchos fans no lo ven de esta forma, y solo desean que su PlayStation 5 Pro ofrezca la mejor experiencia posible.

Vía: Digital Foundry