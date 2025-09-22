Silent Hill f ya tiene calificación en Metacritic

A la crítica le está gustando el juego

El día de hoy se lanzaron las reseñas oficiales de Silent Hill f, nuevo juego de la franquicia que está tomando buenas críticas debido a su forma de tomar el género de survival horror con un enfoque algo más dirigido al combate. Y claramente, cada medio le ha puesto su respectiva calificación, mismas que entran en la página de Metacritic para hacerse un promedio, y en estos momentos el resultado es destacado.

Konami ha logrado llamar la atención nuevamente con este juego que debutó en el sitio con una calificación de 85, consolidándose como uno de los títulos más aclamados de toda la saga. La noticia llega tras el éxito del remake de Silent Hill 2, que en 2024 obtuvo un 86 y reavivó la esperanza de los fanáticos de la franquicia.

La puntuación coloca a Silent Hill f al nivel de Silent Hill 3, convirtiéndose en la tercera entrega mejor valorada de la saga, solo detrás del mencionado remake de SH2 del juego original de 2001, que alcanza un 89. Este debut confirma que la nueva entrega logra equilibrar innovación y respeto por la tradición que ha caracterizado a la serie.

Metacritic se mantiene como un referente en la industria para medir la recepción crítica, y un 85 refleja que f no solo es un juego sólido, sino que también ha generado consenso entre la prensa especializada, un aspecto crucial para sagas históricas con altas expectativas.

El lanzamiento de Silent Hill f está programado para el próximo 25 de septiembre en PS5, Xbox Series X/S y PC. Con este respaldo crítico, la expectativa entre los fanáticos de la icónica saga de Konami no hace más que crecer, anticipando un regreso significativo al universo de horror que definió la franquicia. Falta poco tiempo para que los fans puedan meterse en su atmósfera de horror.

Vía: 3DJ

Nota del autor: Llama mucho la atención que esté a la par de otros clásicos. Habrá que jugarlo para comprobar esas reseñas.