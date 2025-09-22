Fecha y hora de lanzamiento de Silent Hill f

Después de años de espera, Silent Hill f por fin llegará a nuestras manos esta semana. Si no puedes esperar para disfrutar de la nueva entrega principal en la amada serie de Konami, te dará gusto escuchar que por fin sabemos la hora en la que va a comenzar tu terrorífica aventura por este mundo.

Por medio de sus redes sociales, Konami compartió un mapa de lanzamiento del juego. Si bien es cierto que Silent Hill f estará disponible el 25 de septiembre, la hora en la que vas a poder disfrutar de este título va a depender de tu zona. Junto a esto, aquellos que pre-ordenaron la versión Digital Deluxe Edition, podrán acceder a este juego desde el 23 de septiembre.

Silent Hill f ya casi está aquí

Si bien en gran parte del mundo el juego estará disponible para su descarga digital a partir de las 12:00 AM de sus respectivas regiones, aquellos que viven en la zona de Los Ángeles, podrán acceder a Silent Hill f a partir de las 9:00 PM (hora local) del 24 de septiembre. Es decir, van a poder disfrutar de este juego un par de horas antes que el resto del mundo.

Este es en el caso de las copias digitales. Si deseas tener la versión física de Silent Hill f, tendrás que esperar hasta el 25 de septiembre para ir a una tienda o a que Amazon envíe una copia. Sin embargo, se ha reportado que algunas tiendas ya venden este título, por lo que vale la pena ir a un local para revisar si ya puedes disfrutar de esta aventura o no.

Recuerda, Silent Hill f llegará a PlayStation 5, Xbox Series X|S y PC el próximo 25 de septiembre. En temas relacionados, aquí puedes checar nuestra reseña del juego. De igual forma, Hideki Kamiya quiere hacer Silent Hills.

Nota del Autor:

Ya no puedo esperar para jugar Silent Hill f. Si bien el gran enfoque en el combate no me atrae mucho, todo lo demás es algo que me llama la atención. La idea de sumergirse en una pesadilla de este calibre es algo que a todos los fans del survival horror les debería emocionar.

Vía: IGN