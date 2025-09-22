    Fecha y hora de lanzamiento de Silent Hill f

    TRENDING

    Por 0 COMENTARIOS22/09/2025 10:43 a. m.

    Después de años de espera, Silent Hill f por fin llegará a nuestras manos esta semana. Si no puedes esperar para disfrutar de la nueva entrega principal en la amada serie de Konami, te dará gusto escuchar que por fin sabemos la hora en la que va a comenzar tu terrorífica aventura por este mundo.

    Por medio de sus redes sociales, Konami compartió un mapa de lanzamiento del juego. Si bien es cierto que Silent Hill f estará disponible el 25 de septiembre, la hora en la que vas a poder disfrutar de este título va a depender de tu zona. Junto a esto, aquellos que pre-ordenaron la versión Digital Deluxe Edition, podrán acceder a este juego desde el 23 de septiembre. 

    Imagen

    Silent Hill f ya casi está aquí

    Si bien en gran parte del mundo el juego estará disponible para su descarga digital a partir de las 12:00 AM de sus respectivas regiones, aquellos que viven en la zona de Los Ángeles, podrán acceder a Silent Hill f a partir de las 9:00 PM (hora local) del 24 de septiembre. Es decir, van a poder disfrutar de este juego un par de horas antes que el resto del mundo.

    Este es en el caso de las copias digitales. Si deseas tener la versión física de Silent Hill f, tendrás que esperar hasta el 25 de septiembre para ir a una tienda o a que Amazon envíe una copia. Sin embargo, se ha reportado que algunas tiendas ya venden este título, por lo que vale la pena ir a un local para revisar si ya puedes disfrutar de esta aventura o no.

    Recuerda, Silent Hill f llegará a PlayStation 5, Xbox Series X|S y PC el próximo 25 de septiembre. En temas relacionados, aquí puedes checar nuestra reseña del juego. De igual forma, Hideki Kamiya quiere hacer Silent Hills.

    Imagen

    Nota del Autor:

    Ya no puedo esperar para jugar Silent Hill f. Si bien el gran enfoque en el combate no me atrae mucho, todo lo demás es algo que me llama la atención. La idea de sumergirse en una pesadilla de este calibre es algo que a todos los fans del survival horror les debería emocionar.

    Vía: IGN 

    Etiquetas: , , ,
    Sebastian Quiroz
    Sebastian Quiroz
    27 años. Editor en Atomix.vg. Consumidor de la cultura pop.
    Sigue a PrimoSebasWave en Twitter
    Apptomix semana 40: 3 juegos de iOS y Android que debes jugar
    Apptomix semana 40: 3 juegos de iOS y Android que debes jugar
    Nuevo tráiler de Medal of Honor: Warfighter nos muestra una persecución en auto
    Nuevo tráiler de Medal of Honor: Warfighter nos muestra una persecución en auto
    Sony e Insomniac anuncian Resistance Collection para PS3
    Sony e Insomniac anuncian Resistance Collection para PS3
    Ubisoft muestra en un nuevo tráiler de Assassin’s Creed III la historia de Connor
    Ubisoft muestra en un nuevo tráiler de Assassin’s Creed III la historia de Connor
    Valve lanza software que no es de videojuegos en Steam
    Valve lanza software que no es de videojuegos en Steam
    Notch libera video de la física de 0x10c
    Notch libera video de la física de 0x10c
    Machinarium llegará el 9 de octubre a la PlayStation Network
    Machinarium llegará el 9 de octubre a la PlayStation Network
    Calendario de lanzamientos de Xbox Live para las próximas semanas
    Calendario de lanzamientos de Xbox Live para las próximas semanas
    Nuevo tráiler de Animal Crossing: Jump Out nos muestra las nuevas características del juego
    Nuevo tráiler de Animal Crossing: Jump Out nos muestra las nuevas características del juego
    Hoy comienza a llegar la nueva actualización para Xbox 360
    Hoy comienza a llegar la nueva actualización para Xbox 360
    Rumor: Sony regresa al EGS
    Rumor: Sony regresa al EGS
    GameStyle: ¿Eres muy fan de God of War? Mira este increíble tatuaje
    GameStyle: ¿Eres muy fan de God of War? Mira este increíble tatuaje
    Nuevo tráiler de Epic Mickey 2: The Power of Two nos muestra el uso de la pintura y el disolvente
    Nuevo tráiler de Epic Mickey 2: The Power of Two nos muestra el uso de la pintura y el disolvente
    Actualización semanal de la PlayStation Store
    Actualización semanal de la PlayStation Store
    Los juegos de EA para Wii U requieren ingresar con la cuenta de Origin y Nintendo Network ID
    Los juegos de EA para Wii U requieren ingresar con la cuenta de Origin y Nintendo Network ID
    Presentado un nuevo tráiler de Marvel Heroes para PC
    Presentado un nuevo tráiler de Marvel Heroes para PC
    El sistema de peleas de Final Fantasy estuvo inspirado en un deporte americano
    El sistema de peleas de Final Fantasy estuvo inspirado en un deporte americano
    DoDonPachi Maximum llegará esta semana a iOS
    DoDonPachi Maximum llegará esta semana a iOS
    Ésta será la portada del próximo juego de Tomb Raider
    Ésta será la portada del próximo juego de Tomb Raider
    La Comic-Con Internacional seguirá con sede en San Diego
    La Comic-Con Internacional seguirá con sede en San Diego
    Terminos y condicionesAviso de privavidadDeclaración de AccesibilidadPublicidad Contacto DirectorioPolítica Editorial
    Atomix

      © 2025

    Atomix
    Atomix Logo