Hideki Kamiya quiere hacer P.T. Silent Hills

Más de 10 años de su salida

Parece broma, pero ya pasaron 10 años desde el lanzamiento de P.T. Silent Hills, demo de lo que sería una experiencia de terror diferente que influyó de forma fuerte en la industria, ya que los jugadores nunca olvidaron la cancelación del mismo y el olvido total de Konami hacia este mismo. Con ese trasfondo en mente, hay personas que desean darle seguimiento a este proyecto, incluyendo grandes figuras dentro del negocio.

El reconocido diseñador japonés Hideki Kamiya, creador de títulos como Bayonetta, Okami y Devil May Cry, expresó recientemente su admiración por el demo. A través de su cuenta en X, Kamiya señaló que si resulta imposible resucitar aquel proyecto cancelado, “Kojima debería hacer un nuevo juego con el mismo estilo”. Incluso bromeó con la posibilidad de intentarlo él mismo, aunque aclaró que odia el género de terror y no tendría ideas para desarrollarlo.

P.T. fue lanzado de manera gratuita en PlayStation 4 como adelanto del cancelado Silent Hills. Su repentina desaparición de la PS Store en 2015 lo convirtió en una rareza codiciada, al punto de que consolas con la demo instalada llegaron a alcanzar precios elevados en sitios de subastas. Con el paso de los años, la obra ha adquirido un estatus de culto y sigue siendo un referente para los títulos de horror psicológico.

Este juego se debería rescatar

El interés por experiencias similares a P.T. se mantiene vigente. Kojima trabaja actualmente en OD, un proyecto presentado en 2023 con un tráiler enigmático que promete llevar a los jugadores a experimentar con sus propios límites de miedo. Paralelamente, propuestas independientes como The Exit 8, estrenada en 2023, han buscado llenar el vacío dejado por la demo original con mecánicas de corredores en bucle y atmósferas inquietantes, alcanzando gran repercusión.

Aunque Kamiya construyó parte de su carrera inicial en Capcom con títulos como Resident Evil 2, nunca ha desarrollado un juego de terror moderno con el realismo gráfico de P.T.. Sin embargo, no escatima en elogios hacia Kojima y el impacto que tuvo la demo. Según el creativo, su eliminación dejó un hueco en el mercado que los indies han intentado ocupar, pero ninguno ha logrado replicar la intensidad que definió aquella breve, pero influyente, experiencia interactiva.

Mientras tanto, franquicia de Konami continúa este año con Silent Hill f.

Vía: IGN

Nota del autor: Otras franquicias como Resident Evil tomaron la idea, por lo que la esencia sigue viva de alguna manera.