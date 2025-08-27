El tráiler de Return to Silent Hill divide a los fanáticos

No convenció a todos

El día de ayer finalmente se lanzó el primer avance de Return to Silent Hill, nueva película de la franquicia que retoma el camino cinematográfico después de un par de lanzamientos de hace bastantes años atrás. Aquí se incluyen personajes icónicos de los juegos y una historia que adapta el segundo. Sin embargo, los comentarios negativos no se iban a hacer esperar, y con eso, el séquito de fans se está dividiendo.

Aunque anteriormente se habían mostrado algunas imágenes detrás de cámaras, este es el primer vistazo completo a la nueva película de la saga, que busca retomar la atmósfera del clásico de terror psicológico. Y es que Konami está tratando de regresar su marca a las tendencias, pues en septiembre se lanza otro videojuego.

La historia sigue a James, interpretado por Jeremy Irvine, un hombre marcado por la pérdida de su amor verdadero, encarnado por Hannah Emily Anderson. Tras recibir una misteriosa carta, regresa a Silent Hill solo para encontrar un pueblo transformado por el horror y plagado de figuras inquietantes, entre ellas el emblemático Pyramid Head. La cinta toma como base tanto el videojuego original como el remake lanzado en 2024.

¿Cómo se podría adaptar?

Como dijimos, el avance ha dividido a la comunidad: mientras algunos recuerdan que se trata de una adaptación y no de una copia literal del juego, otros critican los cambios argumentales y el tono que consideran más cercano a un terror convencional. En redes sociales abundan los comentarios que reclaman una versión fiel al título mientras que otros defienden la idea de reinterpretar la historia para la pantalla grande.

A pesar de las opiniones encontradas, muchos seguidores coinciden en que la película mantiene una ambientación oscura y visualmente impactante. Para algunos, el tráiler luce incluso mejor que otras adaptaciones recientes de videojuegos, como Welcome to Raccoon City. Con su estreno en puerta, Return to Silent Hill promete convertirse en uno de los lanzamientos más debatidos dentro del cine inspirado en videojuegos.

Llega a los cines el 26 de enero del 2026.

Vía: IGN

Nota del autor: Todavía faltan más tráilers para saber si lo están arruinando o haciendo bien. Esperar será lo mejor.