Liberan el primer tráiler de Return to Silent Hill

Franquicia que volvió a las tendencias

Konami vuelve a ser noticia en el mundo de los videojuegos desde hace un par de años, puesto que están redimiéndose con lanzamientos llamativos de la talla del nuevo Metal Gear Solid Delta: Snake Eater y el que más ha gustado, Silent Hill 2. Hablando de dicha saga de horror; esta tiene en camino más productos, destacando una nueva película que está más cerca que nunca, y la prueba de ello es la noticia que contaremos a continuación.

La cinta llamada Return to Silent Hill finalmente presentó su primer tráiler oficial, ofreciendo un vistazo a la esperada adaptación cinematográfica del segundo juego. La película tiene programado su estreno en cines para el 23 de enero de 2026 y busca trasladar la atmósfera inquietante de la icónica secuela a la pantalla grande.

Aquí lo puedes ver:

La dirección está a cargo de Christophe Gans, cineasta que en 2006 estuvo al frente de la primera película de Silent Hill. El regreso del director al universo de terror psicológico ha generado gran expectativa entre los seguidores, quienes esperaban con ansias nuevo material tras meses sin novedades ni imágenes oficiales.

Promete ser una buena adaptación

El tráiler revela a Jeremy Irvine en el papel de James Sunderland, protagonista que llega al pueblo maldito tras recibir una carta de su difunta esposa. Las escenas muestran atmósferas opresivas, criaturas grotescas y la presencia de Pyramid Head, aunque también se aprecian elementos narrativos que no forman parte del videojuego original, lo que sugiere una reinterpretación más libre de la historia.

Si bien el avance no detalla por completo la trama, todo apunta a que Return to Silent Hill mezclará fidelidad con nuevas ideas para atraer tanto a veteranos de la saga como a un público más amplio. Con este primer vistazo, el proyecto se perfila como una de las adaptaciones de terror más esperadas de los próximos años.

Vía: IG

Nota del autor: Aunque parece una película prometedora, a muchos no les han convencido el aspecto de los personajes. Habrá que seguir esperando al resultado final.