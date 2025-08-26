    Liberan el primer tráiler de Return to Silent Hill

    TRENDING

    Por 0 COMENTARIOS26/08/2025 5:23 p. m.

    Franquicia que volvió a las tendencias

    Konami vuelve a ser noticia en el mundo de los videojuegos desde hace un par de años, puesto que están redimiéndose con lanzamientos llamativos de la talla del nuevo Metal Gear Solid Delta: Snake Eater y el que más ha gustado, Silent Hill 2. Hablando de dicha saga de horror; esta tiene en camino más productos, destacando una nueva película que está más cerca que nunca, y la prueba de ello es la noticia que contaremos a continuación.

    La cinta llamada Return to Silent Hill finalmente presentó su primer tráiler oficial, ofreciendo un vistazo a la esperada adaptación cinematográfica del segundo juego. La película tiene programado su estreno en cines para el 23 de enero de 2026 y busca trasladar la atmósfera inquietante de la icónica secuela a la pantalla grande.

    Aquí lo puedes ver:

    La dirección está a cargo de Christophe Gans, cineasta que en 2006 estuvo al frente de la primera película de Silent Hill. El regreso del director al universo de terror psicológico ha generado gran expectativa entre los seguidores, quienes esperaban con ansias nuevo material tras meses sin novedades ni imágenes oficiales.

    Promete ser una buena adaptación

    El tráiler revela a Jeremy Irvine en el papel de James Sunderland, protagonista que llega al pueblo maldito tras recibir una carta de su difunta esposa. Las escenas muestran atmósferas opresivas, criaturas grotescas y la presencia de Pyramid Head, aunque también se aprecian elementos narrativos que no forman parte del videojuego original, lo que sugiere una reinterpretación más libre de la historia.

    Si bien el avance no detalla por completo la trama, todo apunta a que Return to Silent Hill mezclará fidelidad con nuevas ideas para atraer tanto a veteranos de la saga como a un público más amplio. Con este primer vistazo, el proyecto se perfila como una de las adaptaciones de terror más esperadas de los próximos años.

    Vía: IG

    Imagen

    Nota del autor: Aunque parece una película prometedora, a muchos no les han convencido el aspecto de los personajes. Habrá que seguir esperando al resultado final.

    Etiquetas: , , , , , , , ,
    AldoLawson
    AldoLawson
    Músico que le quiso entrar a esto de los videojuegos
    Sigue a Aldo_Lawson1 en Twitter
    Se lanza el tráiler final de M3GAN 2.0
    Se lanza el tráiler final de M3GAN 2.0
    El Nintendo Switch recibe nueva actualización
    El Nintendo Switch recibe nueva actualización
    Se cancelan dos juegos desarrollados por People Can Fly
    Se cancelan dos juegos desarrollados por People Can Fly
    Primer vistazo al vaso coleccionable de la película de Superman
    Primer vistazo al vaso coleccionable de la película de Superman
    Usuario destroza su Switch 2 con un martillo
    Usuario destroza su Switch 2 con un martillo
    Activision lanza nuevo gameplay de Tony Hawks Pro Skater 3 + 4
    Activision lanza nuevo gameplay de Tony Hawks Pro Skater 3 + 4
    Nuevo tráiler de Gears of War Reloaded
    Nuevo tráiler de Gears of War Reloaded
    ¿Cómo cuentan las ventas de las Game Key Cards? ¿Físicas o digitales?
    ¿Cómo cuentan las ventas de las Game Key Cards? ¿Físicas o digitales?
    FBC: Firebreak y más juegos llegan a PlayStation Plus
    FBC: Firebreak y más juegos llegan a PlayStation Plus
    Revelan qué tan potente es Switch 2
    Revelan qué tan potente es Switch 2
    Fans reaccionan negativamente a Call of Duty: Black Ops 7
    Fans reaccionan negativamente a Call of Duty: Black Ops 7
    Jared Leto es denunciado por presunto acoso a adolescentes
    Jared Leto es denunciado por presunto acoso a adolescentes
    Compra juego de Switch 2 para jugar en Switch por error
    Compra juego de Switch 2 para jugar en Switch por error
    Servicios de Google se ven afectados por problemas con la nube
    Servicios de Google se ven afectados por problemas con la nube
    La película de Minecraft ya casi llega a streaming
    La película de Minecraft ya casi llega a streaming
    La expansión de GTA Online: Empresas tapaderas ya está disponible
    La expansión de GTA Online: Empresas tapaderas ya está disponible
    Se retrasa la fecha de lanzamiento de Marathon
    Se retrasa la fecha de lanzamiento de Marathon
    Primer vistazo a película live action de He-Man
    Primer vistazo a película live action de He-Man
    FBC: Firebreak y más juegos llegan a Xbox Game Pass
    FBC: Firebreak y más juegos llegan a Xbox Game Pass
    Reportan baterías hinchadas en el Switch 2
    Reportan baterías hinchadas en el Switch 2
    Terminos y condicionesAviso de privavidadDeclaración de AccesibilidadPublicidad Contacto DirectorioPolítica Editorial
    Atomix

      © 2025

    Atomix