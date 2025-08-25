    Metal Gear Solid Delta: Snake Eater presenta problemas en PS5

    Los análisis previos preocupan

    Faltan pocos días para que salga a la venta, Metal Gear Solid Delta: Snake Eater, remaster del título originalmente lanzado en PS2, el cual no tiene cambios abruptos en la jugabilidad, sino que se trata de una renovación gráfica donde se notan las bondades del Unreal Engine 5. Con esto en mente, se esperaría que la parte de rendimiento también sea buena, pero al parecer en consolas no se ha trabajado de la manera más adecuada.

    Mientras que en PC el título parece brillar con fluidez y gráficos renovados, en PS5 la experiencia no es tan consistente como se esperaba. Incluso en modo rendimiento, el juego no logra mantener los 60 fotogramas por segundo de manera estable, y en Pro la situación resulta aún más decepcionante para quienes lo probaron en dicho formato.

    Según un análisis de Digital Foundry, en zonas con mucha vegetación o al nadar bajo el agua, el rendimiento puede caer a 45 fps o incluso menos. El panorama es más crítico en PS5 Pro: el juego elimina los modos gráficos alternativos y opta por un ajuste único que reduce la resolución por debajo de 1080p para intentar alcanzar mayor fluidez, sacrificando así gran parte de la calidad visual.

    En modo calidad, los usuarios reciben mejores efectos de iluminación, mayor detalle en sombras y un entorno selvático más inmersivo, aunque con caídas puntuales por debajo de los 30 fps en secuencias de acción intensas. El modo rendimiento, por su parte, consigue los 60 fps en las primeras zonas, pero rápidamente pierde estabilidad en escenarios amplios. Esta falta de consistencia preocupa a los jugadores, dado que se trata de un remake en Unreal Engine 5 de un título que, en esencia, mantiene gran parte de la estructura original.

    Habrá que esperar a los parches

    El caso de PS5 Pro es también preocupante Aunque ofrece mejoras en la gestión de artefactos y efectos en movimiento, la reconstrucción de imagen a partir de resoluciones bajas genera resultados visuales más pobres que en la consola estándar. Los analistas compararon la nitidez con lo visto en el remake de Silent Hill 2, apuntando que los efectos de parpadeo y brillo derivados de PSSR afectan la experiencia.

    Recuerda que Metal Gear Solid Delta: Snake Eater se lanza el 28 de agosto.

    Vía: Kotaku

    Nota del autor: Lo iba a comprar de salida, pero mejor espero a que lo arreglen y sobre todo, baje ese precio de $70 dólares.

