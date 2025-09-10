¿Sucker Punch está interesado en crear otro Sly Cooper?

La espera por su regreso será larga

Dentro de algunas semanas más se estrenará el nuevo videojuego por parte de Sucker Punch, Ghost of Yotei, el cual seguramente va a sorprender a los fanáticos con el factor de jugabilidad; y una vez en tiendas el estudio podría tomarse algunos días para descansar tras todo el trabajo. Con dicha libertad, los seguidores están pensando que el siguiente proyecto debería ser un regreso a la nostalgia, con la franquicia por la cual se les conoce más en la industria.

La posibilidad de ver un nuevo título de Sly Cooper se ha desvanecido de manera reciente. Nate Fox, exdiseñador de la saga y actual codirector del próximo juego de PS5, aseguró recientemente que el estudio prácticamente no tiene interés en revivir la icónica franquicia.

En una entrevista, Fox reveló que apenas un 10% del equipo de Sucker Punch estaría motivado para retomar la serie. Explicó que han pasado casi dos décadas desde que el estudio trabajó en Sly Cooper 3: Honor Among Thieves (2005), y en ese tiempo la compañía atrajo a desarrolladores con un perfil más alineado a proyectos como Infamous o Ghost of Tsushima. Dejando de lado el plataformeo en 3D.

Sin embargo, esto no significa que la franquicia esté condenada al olvido. La última entrega, Sly Cooper: Thieves in Time (2013), fue desarrollada por Sanzaru Games y, aunque no alcanzó la misma recepción que los primeros títulos, conquistó a buena parte de la comunidad y dejó un final abrupto que los fans aún esperan ver resuelto. Además, PlayStation ha estado prestando franquicias.

Con el auge de colecciones, remakes y regresos inesperados, la compañía podría delegar la licencia a un equipo dispuesto a darle nueva vida a Sly Cooper y su pandilla. La nostalgia por la trilogía original sigue presente, y aunque Sucker Punch haya decidido mirar hacia adelante, aún hay oportunidad de regresar para la saga.

Vía: CB

Nota del autor: Mientras que llegan nuevas entregas, podemos disfrutar los clásicos en la tienda digital.