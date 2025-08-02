Revelan el tamaño de Ghost of Yōtei

La duración de un juego es uno de los mayores temas de conversación actualmente. Para algunas personas, que un título dure más de 100 horas es un problema, mientras que otros han señalado que este debe ser el mínimo. Ahora, a este debate se suma Ghost of Yōtei, del cual ya sabemos qué tanto va a ofrecer.

Recientemente, Jason Connell, director creativo de Sucker Punch, fue entrevistado por GamesRadar+, en donde reveló que Ghost of Yōtei tendrá una cantidad de contenido similar a lo que vimos en Ghost of Tsushima. Esto fue lo que comentó al respecto:

“Diseñamos el juego teniendo en cuenta cifras similares a las de la experiencia anterior, en cuanto a escala y alcance. Creemos que la experiencia de jugar Ghost of Yotei, ya seas alguien que simplemente te deleita la historia, que te gusta explorar el mundo entero o que eres un apasionado por el [trofeo] platino, es similar a la de Ghost of Tsushima, en cuanto a la inversión de tiempo”.

De acuerdo con How Long to Beat, Ghost of Tsushima toma 25 horas para completar el juego principal, 46 horas para el contenido principal y secundario, pero más de 60 horas para completar absolutamente todo. Es así que Ghost of Yōtei nos ofrecería algo similar en escala.

Por el momento, solo nos queda esperar para ver qué tan grande es en realidad el nuevo trabajo de Sucker Punch, pero está claro que estamos frente a una experiencia que los usuarios de la consola de Sony no se pueden dar el lujo de ignorar. Te recordamos que Ghost of Yōtei llegará al PS5 el próximo 2 de octubre. En temas relacionados, puedes conocer más sobre este juego aquí. De igual forma, esta entrega tendrá su propia palomera.

Nota del Autor:

Considerando que Ghost of Tsushima tiene bastante contenido, la idea de que la secuela tenga una escala similar es algo que suena bien. Claro, algunas personas no estarán contentas con estos números, pero al final del día, estos números cumplen su función a la perfección.

Vía: GamesRadar+