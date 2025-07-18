    Ghost of Yōtei tendrá una palomera especial

    El fenómeno de las palomeras ha comenzado a expandirse más allá del mundo cinematográfico. Para la sorpresa de todos los fans de PlayStation, Ghost of Yōtei ahora tiene una palomera especial, la cual está inspirada por una cesta de arroz tradicional japonesa.

    Como parte del programa de películas de Way of the Samurai, la cual se encarga de celebrar el cine japonés al mostrar cinco películas que define al género de los samuráis, AlamoMart ha creado una palomera especial inspirada en Ghost of Yōtei, la cual, lamentablemente, ya está agotada después un corto periodo de revistas  en línea. Esta es la descripción del producto:

    “Mejora tu juego de bocadillos de películas con el cesto de palomitas de maíz Ghost of Yōtei de edición limitada. El recuerdo perfecto para cualquier aspirante a guerrero”.

    El cesto de palomitas de Ghost of Yōtei está pintado a mano, y tiene un precio de $40 dólares. El producto fue diseñado por los propios artistas de Sony y tiene una capacidad de 280 g. Lamentablemente, parece que la única forma de conseguir uno de estos productos será por medio de las reventas, ya que a las pocas de su revelación oficial, las preventas se terminaron.

    Te recordamos que Ghost of Yōtei llegará al PlayStation 5 el 2 de octubre, y si bien este lanzamiento no estará acompañado de una palomera, sí estará a la venta un PS5 Edición especial. En temas relacionados, puedes conocer más sobre la edición especial del juego aquí. De igual forma, conoce todos los nuevos detalles sobre esta entrega aquí.

    Nota del Autor:

    La locura de las palomeras ha llegado a un nivel extraño. Considerando que el cesto de palomitas de Ghost of Yōtei fue un éxito, no me sorprendería si vemos a PlayStation u otras compañías utilizar esto como una táctica de marketing en un futuro.

    Vía: Eurogamer 

