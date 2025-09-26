    PlayStation y Xbox presentan sus cartas en el marco del TGS 2025

    TRENDING

    Por 0 COMENTARIOS26/09/2025 3:55 p. m.

    La industria de los videojuegos se comporta de manera impredecible: a veces serena, a veces frenética, pero siempre en movimiento. Esta semana, PlayStation y Xbox decidieron soltar su armamento al mismo tiempo. El State of Play de Sony y la participación de Microsoft en el Tokyo Game Show no sólo marcaron el pulso de lo que viene, sino que revelaron dos formas distintas de entender el espectáculo digital.

    Mientras PlayStation apostó por la narrativa cinematográfica y el músculo técnico, Xbox se presentó con una mirada más abierta, diversa y estratégica, reafirmando su compromiso por una visión multiplataforma. Dos estilos, dos filosofías, un mismo objetivo: mantenernos jugando, soñando, creyendo.

    El State of Play abrió con fuerza: Marvel’s Wolverine mostró un tráiler que no escatimó en violencia, atmósfera ni ambición. Logan se mueve entre Madripoor, Canadá y Tokio, enfrentando a Omega Red, los Reavers y una Mystique que promete más que nostalgia. Insomniac Games parece decidido a replicar el éxito de Spider-Man 2, pero con una dosis de brutalidad emocional.

    Luego vino Saros, el nuevo proyecto de Housemarque, que mezcla acción táctica con mecánicas de absorción de daño, una evolución clara desde Returnal. Como guiño a los fans de los RPGs, Code Vein II y Crimson Desert confirmaron su desembarco para 2026. Sony cerró con elegancia: Dynasty Warriors 3 Remastered, el control DualSense edición especial de God of War, y una actualización masiva para Gran Turismo 7 – SPEC III.

    Del otro lado del mundo, Xbox se presentó en el Tokyo Game Show con una estrategia más expansiva. Forza Horizon 6 fue el anuncio estrella de la noche y se confirmaron todos los rumores de que dicha producción estará ambientada en Japón, además de que se mostraron avances de Call of Duty Black Ops 7.

    En el mismo sentido, Microsoft confirmó que Flight Simulator 2024 se adaptará para PlayStation 5 e incluso, tendrá soporte completo para PSVR 2. En términos generales, tal presentación causó menos impacto que la de Sony pero dejó patente que el gigante tecnológico de Seattle tiene cuerda para rato.

    Ambos eventos, en su estilo, dejaron claro que los videojuegos están más vivos que nunca y aunque las tendencias en la industria del entretenimiento han ido cambiando, siempre estará garantizada la reinvencióncontinua y el ofrecer mejores alternativas de ocio a los consumidores alrededor del planeta.

    Imagen


    Etiquetas: , , , , , , , , ,
    José Celorio
    José Celorio
    Apptomix semana 40: 3 juegos de iOS y Android que debes jugar
    Apptomix semana 40: 3 juegos de iOS y Android que debes jugar
    Éstos son los beneficios de los usuarios de PlayStation Plus para esta semana
    Éstos son los beneficios de los usuarios de PlayStation Plus para esta semana
    Kojima: No dejaré de hacer juegos hasta producir la imagen que tenía en mi cabeza
    Kojima: No dejaré de hacer juegos hasta producir la imagen que tenía en mi cabeza
    Nuevo video de Warframe revela dos nuevos personajes
    Nuevo video de Warframe revela dos nuevos personajes
    GameStyle: Así se verían Mario peleando Kung Fu y Bowser traficando hongos
    GameStyle: Así se verían Mario peleando Kung Fu y Bowser traficando hongos
    PETA comienza una campaña en contra de Pókemon Black & White 2
    PETA comienza una campaña en contra de Pókemon Black & White 2
    Machinarium llegará el 9 de octubre a la PlayStation Network
    Machinarium llegará el 9 de octubre a la PlayStation Network
    Rumor: Miyamoto dejará de ser el General Manager de Nintendo EAD
    Rumor: Miyamoto dejará de ser el General Manager de Nintendo EAD
    GameStyle: ¿Eres muy fan de God of War? Mira este increíble tatuaje
    GameStyle: ¿Eres muy fan de God of War? Mira este increíble tatuaje
    Calendario de lanzamientos de Xbox Live para las próximas semanas
    Calendario de lanzamientos de Xbox Live para las próximas semanas
    Hoy comienza a llegar la nueva actualización para Xbox 360
    Hoy comienza a llegar la nueva actualización para Xbox 360
    Rumor: Stars of Barathrum podría ser el nombre del nuevo juego de Valve
    Rumor: Stars of Barathrum podría ser el nombre del nuevo juego de Valve
    Presentado un nuevo tráiler de Marvel Heroes para PC
    Presentado un nuevo tráiler de Marvel Heroes para PC
    Actualización semanal de la PlayStation Store
    Actualización semanal de la PlayStation Store
    Team Meat anuncia un nuevo juego, ahora protagonizado por gatos mutantes
    Team Meat anuncia un nuevo juego, ahora protagonizado por gatos mutantes
    Borderlands Legends podría venir en camino a iOS
    Borderlands Legends podría venir en camino a iOS
    Los juegos de EA para Wii U requieren ingresar con la cuenta de Origin y Nintendo Network ID
    Los juegos de EA para Wii U requieren ingresar con la cuenta de Origin y Nintendo Network ID
    El sistema de peleas de Final Fantasy estuvo inspirado en un deporte americano
    El sistema de peleas de Final Fantasy estuvo inspirado en un deporte americano
    DoDonPachi Maximum llegará esta semana a iOS
    DoDonPachi Maximum llegará esta semana a iOS
    Ésta será la portada del próximo juego de Tomb Raider
    Ésta será la portada del próximo juego de Tomb Raider
    Terminos y condicionesAviso de privavidadDeclaración de AccesibilidadPublicidad Contacto DirectorioPolítica Editorial
    Atomix

      © 2025

    Atomix
    Atomix Logo