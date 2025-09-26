El anime más grande del otoño llegará pronto a Disney+

Los fanáticos lo esperan con ansias

Disney+ ha confirmado oficialmente las fechas de estreno para octubre de 2025, adelantando cuáles serán algunos de los lanzamientos más destacados de la temporada de anime de otoño. Tras el cierre de la oleada de estrenos de verano, la plataforma prepara dos apuestas fuertes que llegarán a finales de mes, buscando atraer a diferentes públicos y reforzar su catálogo con producciones de alto perfil.

Será el 29 de octubre cuando se estrenen dos proyectos muy esperados: Star Wars: Visions y Disney Twisted Wonderland. El primero debutará con todos sus episodios disponibles desde el día de lanzamiento, mientras que el segundo se transmitirá de manera semanal, ofreciendo un seguimiento más prolongado a su historia.

En el caso de Star Wars: Visions, se trata de una antología que ya suma dos temporadas previas y que ahora presentará nuevos cortos desarrollados por reconocidos estudios japoneses como TRIGGER, Production IG, David Production, WIT Studio y Kinema Citrus, entre otros. Cada capítulo aportará una visión original al universo de la saga, expandiendo la narrativa con estilos visuales únicos.

Por su parte, Disney Twisted Wonderland adaptará el popular videojuego móvil del mismo nombre. La trama sigue a Yu, un estudiante de secundaria transportado a un mundo de fantasía habitado por villanos reimaginados como personajes de anime. Con tres temporadas confirmadas que cubrirán diferentes arcos narrativos, la primera se centrará en el episodio de Heartslabyul, mientras que las siguientes explorarán los de Savanaclaw y Octavinelle.

Vía: CB

Nota del autor: Es interesante ver a Disney invirtiendo en este tipo de animaciones. Más cuando en el título ponen el nombre de la empresa.



