¿Forza Horizon 6 llegará a PlayStation 5?

Los fans de Sony no lo tendrán de salida

Hace poco en la feria de Tokyo Game Show se llevó a cabo una nueva conferencia de Xbox, en la que se dieron anuncios llamativos de la industria de los juegos, y uno de los más destacados fue Forza Horizon 6, entrega de conducción que promete ser de las mejores, tan solo por incluir a Japón como el escenario principal. Y como Microsoft está más abierta a prestar sus franquicias, los usuarios de Sony se preguntan si lo mismo pasará con este lanzamiento.

La empresa confirmó que el juego no llegará a PlayStation 5 en su lanzamiento, a pesar de que el título sí está previsto para la consola en una fecha posterior. El esperado juego de conducción, ambientado en Japón, fue anunciado esta semana y tiene como ventana de estreno el año 2026 para Xbox y PC, plataformas que recibirán el título antes que la de Sony.

En una nota publicada, la compañía aclaró que Playground Games y Turn 10 Studios ya trabajan en la versión para PS5, pero los jugadores de esa consola deberán esperar más tiempo. La decisión ha causado sorpresa entre los seguidores debido a que otros títulos de Microsoft, como Doom: The Dark Ages y The Outer Worlds 2, tienen confirmados estrenos simultáneos en todas las plataformas.

El director de arte, Don Arcera, adelantó que el nuevo título mostrará tanto zonas rurales como urbanas de Japón, destacando desde la complejidad visual de Tokio, con sus luces de neón y rascacielos, hasta la calma de sus paisajes montañosos y pueblos tradicionales. Según el creativo, se tratará de uno de los entornos más detallados jamás desarrollados para la saga.

Forza Horizon 6 se perfila así como una de las entregas más ambiciosas de la franquicia, con un mundo abierto que busca capturar la diversidad y el contraste de la geografía japonesa. Su lanzamiento oficial en Xbox y PC está previsto para 2026, seguramente revelarán el día en el evento de verano de la empresa.

Vía: VGC

Nota del autor: Definitivamente no iba a llegar el mismo día de salido, eso pasa con estudios de Microsoft. De Bethesda salen por que es caso a parte.