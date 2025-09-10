Dan más información del battle royale de Battlefield 6

La franquicia volverá con todo el arsenal

Definitivamente muchos están pensando que Battlefield 6 será todo un éxito, ya que desde hace semanas se ha tenido la mejor comunicación posible respecto al juego, agregando que su multiplayer será lo más increíble, el cual a la vez se acompañará de una campaña en solitario. Pero eso no es todo, dado que mencionó un battle royale que sería completamente gratis, y ahora información salió a la luz sobre el tema.

Electronic Arts finalmente reveló información sobre dicho modo. Con 100 jugadores en cada partida, un mapa completamente nuevo y la promesa de “destrucción por todas partes”, la saga busca redefinir lo que significa sobrevivir en este popular género. La prueba del nuevo modo comenzará esta misma semana, y las primeras descripciones apuntan a un planteamiento tan brutal como espectacular.

Lo que más ha llamado la atención es la incorporación de lo que EA llama “el anillo más letal de BR”. A diferencia de otros juegos, aquí no hay escapatoria ni trucos: si el fuego del anillo te alcanza, no hay segundas oportunidades. Esto, combinado con entornos destructibles, vehículos y el clásico caos bélico de la franquicia, promete batallas más intensas que nunca mientras los jugadores y escuadrones se ven forzados a enfrentarse sin tregua.

Más allá de sobrevivir al anillo, el battle royale de Battlefield 6 también incorpora misiones dinámicas que recompensarán con botines valiosos como alijos de armas, llaves de vehículos y unidades de redespliegue. Los jugadores no podrán cambiar de clase una vez iniciada la partida, pero sí desbloquear rasgos adicionales al ganar XP, lo que aportará un toque estratégico en cada enfrentamiento.

La experiencia se completa con todo lo que distingue a la saga: mapas épicos repletos de puntos de interés tácticos, destrucción en tiempo real que puede cambiar el curso de un tiroteo, vehículos listos para transporte o combate y, por supuesto, trabajo en equipo con escuadrones de cuatro. En palabras de EA, se trata de la versión más fiel de la fórmula Battlefield aplicada al battle royale.

Recuerda que el juego se lanza el 10 de octubre para PS5, Xbox Series X/S y PC.

Vía: VGC

Nota del autor: Con este revuelo que la franquicia está tomando, puede ser que al menos este año supere a Call of Duty.



