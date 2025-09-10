    Dan más información del battle royale de Battlefield 6

    TRENDING

    Por 0 COMENTARIOS10/09/2025 6:00 p. m.

    La franquicia volverá con todo el arsenal

    Definitivamente muchos están pensando que Battlefield 6 será todo un éxito, ya que desde hace semanas se ha tenido la mejor comunicación posible respecto al juego, agregando que su multiplayer será lo más increíble, el cual a la vez se acompañará de una campaña en solitario. Pero eso no es todo, dado que mencionó un battle royale que sería completamente gratis, y ahora información salió a la luz sobre el tema.

    Electronic Arts finalmente reveló información sobre dicho modo. Con 100 jugadores en cada partida, un mapa completamente nuevo y la promesa de “destrucción por todas partes”, la saga busca redefinir lo que significa sobrevivir en este popular género. La prueba del nuevo modo comenzará esta misma semana, y las primeras descripciones apuntan a un planteamiento tan brutal como espectacular.

    Lo que más ha llamado la atención es la incorporación de lo que EA llama “el anillo más letal de BR”. A diferencia de otros juegos, aquí no hay escapatoria ni trucos: si el fuego del anillo te alcanza, no hay segundas oportunidades. Esto, combinado con entornos destructibles, vehículos y el clásico caos bélico de la franquicia, promete batallas más intensas que nunca mientras los jugadores y escuadrones se ven forzados a enfrentarse sin tregua.

    Más allá de sobrevivir al anillo, el battle royale de Battlefield 6 también incorpora misiones dinámicas que recompensarán con botines valiosos como alijos de armas, llaves de vehículos y unidades de redespliegue. Los jugadores no podrán cambiar de clase una vez iniciada la partida, pero sí desbloquear rasgos adicionales al ganar XP, lo que aportará un toque estratégico en cada enfrentamiento.

    La experiencia se completa con todo lo que distingue a la saga: mapas épicos repletos de puntos de interés tácticos, destrucción en tiempo real que puede cambiar el curso de un tiroteo, vehículos listos para transporte o combate y, por supuesto, trabajo en equipo con escuadrones de cuatro. En palabras de EA, se trata de la versión más fiel de la fórmula Battlefield aplicada al battle royale.

    Recuerda que el juego se lanza el 10 de octubre para PS5, Xbox Series X/S y PC.

    Vía: VGC

    Imagen

    Nota del autor: Con este revuelo que la franquicia está tomando, puede ser que al menos este año supere a Call of Duty.


    Etiquetas: , , , , , , , , , , ,
    AldoLawson
    AldoLawson
    Músico que le quiso entrar a esto de los videojuegos
    Sigue a Aldo_Lawson1 en Twitter
    Apptomix semana 40: 3 juegos de iOS y Android que debes jugar
    Apptomix semana 40: 3 juegos de iOS y Android que debes jugar
    Éstos son los beneficios de los usuarios de PlayStation Plus para esta semana
    Éstos son los beneficios de los usuarios de PlayStation Plus para esta semana
    Kojima: No dejaré de hacer juegos hasta producir la imagen que tenía en mi cabeza
    Kojima: No dejaré de hacer juegos hasta producir la imagen que tenía en mi cabeza
    Nuevo video de Warframe revela dos nuevos personajes
    Nuevo video de Warframe revela dos nuevos personajes
    GameStyle: Así se verían Mario peleando Kung Fu y Bowser traficando hongos
    GameStyle: Así se verían Mario peleando Kung Fu y Bowser traficando hongos
    PETA comienza una campaña en contra de Pókemon Black & White 2
    PETA comienza una campaña en contra de Pókemon Black & White 2
    Machinarium llegará el 9 de octubre a la PlayStation Network
    Machinarium llegará el 9 de octubre a la PlayStation Network
    Rumor: Miyamoto dejará de ser el General Manager de Nintendo EAD
    Rumor: Miyamoto dejará de ser el General Manager de Nintendo EAD
    GameStyle: ¿Eres muy fan de God of War? Mira este increíble tatuaje
    GameStyle: ¿Eres muy fan de God of War? Mira este increíble tatuaje
    Calendario de lanzamientos de Xbox Live para las próximas semanas
    Calendario de lanzamientos de Xbox Live para las próximas semanas
    Hoy comienza a llegar la nueva actualización para Xbox 360
    Hoy comienza a llegar la nueva actualización para Xbox 360
    Rumor: Stars of Barathrum podría ser el nombre del nuevo juego de Valve
    Rumor: Stars of Barathrum podría ser el nombre del nuevo juego de Valve
    Presentado un nuevo tráiler de Marvel Heroes para PC
    Presentado un nuevo tráiler de Marvel Heroes para PC
    Actualización semanal de la PlayStation Store
    Actualización semanal de la PlayStation Store
    Team Meat anuncia un nuevo juego, ahora protagonizado por gatos mutantes
    Team Meat anuncia un nuevo juego, ahora protagonizado por gatos mutantes
    Borderlands Legends podría venir en camino a iOS
    Borderlands Legends podría venir en camino a iOS
    Los juegos de EA para Wii U requieren ingresar con la cuenta de Origin y Nintendo Network ID
    Los juegos de EA para Wii U requieren ingresar con la cuenta de Origin y Nintendo Network ID
    El sistema de peleas de Final Fantasy estuvo inspirado en un deporte americano
    El sistema de peleas de Final Fantasy estuvo inspirado en un deporte americano
    DoDonPachi Maximum llegará esta semana a iOS
    DoDonPachi Maximum llegará esta semana a iOS
    Ésta será la portada del próximo juego de Tomb Raider
    Ésta será la portada del próximo juego de Tomb Raider
    Terminos y condicionesAviso de privavidadDeclaración de AccesibilidadPublicidad Contacto DirectorioPolítica Editorial
    Atomix

      © 2025

    Atomix