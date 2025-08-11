    Battlefield 6 rompe los récords impuestos por Call of Duty

    11/08/2025 6:33 p. m.
    Este año Electronic Arts quiere volver a la relevancia, y eso lo hará con Battlefield 6, nueva entrega de la saga que buscar reivindicarse con los fanas antiguos, aquellos que en su momento quedaron decepcionados con 2042, y que claramente lo abandonaron en minutos. Sin embargo, parece que las tornas están cambiando, y eso se ve desde la prueba abierta que se ha llevado a cabo hace no tantos días atrás.

    La empresa ha logrado un hito histórico con la beta del shooter, que cerró su primer fin de semana con cifras nunca antes vistas en la franquicia. El título alcanzó un pico de 521.079 jugadores simultáneos en Steam, superando el récord de su principal competidor, Call of Duty, cuyo máximo había sido de 491.670 jugadores. Este desempeño coloca al juego  como uno de los lanzamientos más esperados del otoño.

    El éxito no se limitó a las cifras de jugadores activos. En Twitch, la beta de Battlefield 6 congregó a más de 850.000 espectadores, superando también las marcas de Call of Duty y sus versiones gratuitas como Warzone. Estos datos reflejan el interés que ha generado el regreso de la saga, incluso entre quienes no participaron directamente en la prueba.

    La cuenta oficial en X calificó esta fase como “la beta abierta más grande de la historia” de la saga, advirtiendo que se registraron colas durante las horas punta y agradeciendo la paciencia de la comunidad. Electronic Arts aseguró que su prioridad fue ofrecer una experiencia fluida y justa para todos los participantes.

    Aunque esta fase de prueba ha concluido, el estudio confirmó que habrá una nueva oportunidad para jugar entre el 14 y el 17 de agosto. Con las expectativas en su punto más alto, se espera que esta segunda ronda de beta pueda incluso superar los récords obtenidos durante el fin de semana inaugural.

    Recuerda que Battlefield 6 se lanza el 10 de octubre.

    Vía: VD

    Imagen

    Nota del autor: Es posible que venza a sus rivales de Activision. Solo queda ver si el juego final vale la pena.

