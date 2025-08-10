Dan a conocer las especificaciones de Battlefield 6 para PC

Electronic Arts y DICE han compartido oficialmente los requisitos mínimos y recomendados para jugar Battlefield 6 en PC. El esperado shooter en primera persona, que llegará en octubre, necesitará una configuración potente para ofrecer toda su experiencia bélica con gráficos de última generación y partidas multijugador masivas.

Entre los requisitos mínimos destaca la necesidad de contar con una tarjeta gráfica NVIDIA RTX 2060 o AMD Radeon RX 5600 XT, acompañada de 16 GB de RAM. A pesar de estas exigencias, el espacio requerido en disco duro es relativamente bajo para los estándares actuales: solo 55 GB, una cifra que contrasta con otros títulos del género como Call of Duty.

Para quienes buscan el mejor rendimiento posible, los requisitos recomendados incluyen un procesador Ryzen 7 3700X o un Intel i7-10700, junto con una GPU como la RTX 3060 Ti o la Radeon RX 6700-XT. También se especifica el uso de un SSD con al menos 80 GB disponibles, así como compatibilidad con DirectX 12 y conexión en línea obligatoria.

Con estas especificaciones, Battlefield 6 apunta a ser una experiencia visualmente impresionante y fluida en PC. La comunidad ya se prepara para el despliegue del juego este octubre, que promete renovar la fórmula de la franquicia con batallas a gran escala y un enfoque más ambicioso en el multijugador competitivo.

El juego también se lanza el 10 de octubre para las consolas PS5 y Xbox Series X/S.

Vía: GO

Nota del autor: Es posible que la franquicia vuelva a la relevancia si todo continúa así. Habrá que ver el resultado en un par de meses.