Hacen juego del escándalo en concierto de Coldplay

Hace un par de días sorprendieron a Andy Byron, gerente ejecutivo de Astronomer, y a Kristin Cabot, directora de recursos humanos de dicha compañía, durante un concierto de Coldplay. Aquí, por error, se descubrió que esta pareja estaba teniendo una relación extramarital, lo cual se convirtió en todo un escándalo. Bueno, alguien decidió tomar este evento y convertirlo en un videojuego.

En una época de constantes memes, un desarrollador conocido como songadayman se puso a trabajar rápidamente, y hace unos días publicó Coldplay Canoodlers, en donde el objetivo identificar a Andy Byron y Kristin Cabot en un concierto de la banda británica, con un estilo de juegos similar a ¿Dónde está Wally?, con todo y un estilo pixel art.

¿Dónde lo puedes jugar?

Lo mejor de todo, es que Coldplay Canoodlers es un juego gratuito que puedes disfrutar desde cualquier navegador. Su naturaleza adictiva rápidamente le ganó un gran nivel de popularidad en redes, algo que songadayman aprovechó para promocionar el resto de su trabajo y, con suerte, obtener algo bueno de este increíble caso que ha dado la vuelta al mundo en cuestión de días.

Recuerda, Coldplay Canoodlers es un juego gratuito, y si deseas experimentar esta adictiva experiencia, lo puedes hacer desde este sitio.

Vía: songadayman