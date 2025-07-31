    Borderlands 4 ya tiene fecha de salida en Switch 2

    31/07/2025 1:10 p. m.
    BD4SW2

    En estos momentos muchos jugadores están preocupados, ya que sus carteras empezarán a sufrir a partir del mes de septiembre, y esto va a comenzar con la salida de Borderlands 4, la última entrega que llegará a muchas plataformas, incluyendo el popular Switch 2. Sin embargo, con esta última habrá un retraso, dado que los kits de desarrollo se entregaron después, y aunque el día exacto era una gran incógnita, parece que todo ya empezó a responderse.


    Gearbox y 2K han anunciado oficialmente que el juego llegará a Switch 2 el próximo 3 de octubre de 2025, poco después de su estreno en otras plataformas. Aunque el lanzamiento principal será el 12 de septiembre, los usuarios de la nueva consola de Nintendo no tendrán que esperar demasiado para unirse al caos.

    La esperada secuela permitirá crossplay entre Switch 2, PS5, Xbox Series X/S y PC, lo que garantizará una experiencia cooperativa más conectada que nunca. Esta función será clave para quienes buscan disfrutar el explosivo multijugador con amigos sin importar la plataforma.

    Aquí su nuevo avance:

    En esta nueva entrega, los jugadores explorarán Kairos, un planeta gobernado por un tirano conocido como el Guardián del Tiempo. A través de nuevos buscacámaras y con miles de armas disponibles, los jugadores deberán sobrevivir al caos, desbloquear habilidades y enfrentarse a un sistema autoritario a punto de colapsar.

    Con su característico estilo visual y humor ácido, Borderlands 4 promete más acción, personalización y locura que nunca. Su llegada a Switch 2 también es una muestra clara del interés de 2K por llevar sus grandes franquicias a la nueva generación de consolas de Nintendo.

    Vía: NE

    Imagen

    Nota del autor: Es bueno que no sea diferencia de un año como con otros juegos del mercado. Habrá que ver si logra correr decente.

