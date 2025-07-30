Filtración revela precio y fecha de lanzamiento del ROG Xbox Ally

Xbox tendrá una gran presencia en Gamescom este año. Además de sus presentaciones y demos, un nuevo rumor ha señalado que la compañía por fin revelaría el precio y la fecha de lanzamiento del esperado ROG Xbox Ally, producto que todos los asistentes al evento europeo podrán probar antes de tiempo.

De acuerdo con Dealabs, el 20 de agosto, día en que empieza Gamescom 2025, comenzarían las preventas oficiales para el ROG Xbox Ally y ROG Xbox Ally X. Junto a esto, se ha mencionado que estos productos costarían €599 euros y €899 euros respectivamente, algo que previas filtraciones ya habían revelado. Esto es muy probable que se traduzca a $600 dólares y $900 dólares. Por último, pero no menos importante, se espera que este hardware esté a la venta general en octubre de este año.

Por el momento, Xbox no ha confirmado esta información y, en caso de ser cierta, es muy probable que la división de Microsoft espere hasta el evento de agosto para revelar si la filtración es cierta o no. Recordemos que la compañía tendrá una gran presencia en Gamescom, en donde llevarán a cabo dos presentaciones especiales con más información sobre sus juegos, mientras que todos los asistentes tendrán la oportunidad de probar demos de Hollow Knight: Silksong, Borderlands 4, el DLC de Indiana Jones and the Great Circle, The Outer Worlds 2 y más.

¿Qué es el ROG Xbox Ally?

Tanto el ROG Xbox Ally como el ROG Xbox Ally X funcionan con Windows 11 y ofrecen una experiencia de Xbox inmersiva gracias a una interfaz única, además de una biblioteca con acceso a juegos desde Steam, Battle.net y GOG. Junto a esto, el hardware es compatible con los títulos de Xbox Play Anywhere, de los cuales ya hay más de 1000.

Quienes opten por el ROG Xbox Ally estándar pueden esperar un procesador AMD Ryzen Z2 A, junto con 16 GB de RAM y 512 GB de almacenamiento SSD, mientras que el ROG Xbox Ally X cuenta con un procesador AMD Ryzen AI Z2 Extreme y 24 GB de RAM de alta velocidad. En temas relacionados, puedes conocer más sobre el demo de Hollow Knight: Silksong aquí. De igual forma, esto le costaría el juego de Blade a Xbox.

Nota del Autor:

Si el ROG Xbox Ally resulta ser un éxito, es muy probable que veamos más colaboraciones de hardware para la división de Microsoft, algo que probablemente no sea del agrado de muchos jugadores, pero es el camino que la compañía parece quiere tomar para su futuro.

Vía: Eurogamer