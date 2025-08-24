    Revelan el precio de Call of Duty: Black Ops 7

    Colpo

    Aún no darán ese salto

    La próxima entrega de la franquicia bélica de Activision ya genera expectación, y ahora surgen nuevos detalles sobre su precio. Según el confiable filtrador billbil-kun, la Edición Estándar de Call of Duty: Black Ops 7 no costará $80 USD en Estados Unidos, como algunos habían anticipado, sino que mantendrá un precio de $69.99 USD.

    El informante, conocido por adelantar información precisa sobre lanzamientos, también señaló que el juego llegaría el 14 de noviembre a consolas Xbox Series X/S, PS5, Xbox One, PS4 y PC, aunque no estaría disponible en Nintendo Switch 2 en su lanzamiento.

    Además de la versión estándar, se lanzará una Edición Vault, considerada el equivalente a una edición deluxe, que incluirá contenido adicional y tendrá un precio de $99.99 USD. Este movimiento parece apuntar a mantener la competitividad frente a Battlefield 6, que llegará el 10 de octubre con el mismo precio base de $69.99 USD.

    De confirmarse, la decisión marcaría un cambio en la estrategia de Microsoft, que aún no ha presentado un título con precio de $80 USD pese a los incrementos anunciados meses atrás en consolas y futuros juegos. Por ahora, la compañía optaría por un enfoque más conservador con Black Ops 7, evitando encarecer uno de los lanzamientos más importantes de su catálogo anual.

    Vía: VGC

    Nota del autor: Se debe considerar que aún está llegando a la generación anterior, por lo que seguramente esa sea la razón para no subirlo.


