Asus confirma cuándo llegará el ROG Xbox Ally

Después de meses de rumores y filtraciones, Xbox ha confirmado cuándo es que el ROG Xbox Ally y ROG Xbox Ally X estarán disponibles. Como información previa ya lo apuntaba, esta PC portátil temática de la división de Microsoft estará a la venta a mediados del próximo mes de octubre. Lamentablemente, su precio sigue siendo un misterio que la compañía piensa aclarar en un futuro.

Por medio de su sitio oficial, Xbox ha confirmado que el ROG Xbox Ally y ROG Xbox Ally X estarán disponibles a partir del 16 de octubre en gran parte del mundo. Notablemente, se ha mencionado que las PC portátiles llegarán a México día uno, aunque el resto de América Latina tendrá que esperar para poder comprar este hardware en su mercado.

¿Cuánto va a costar el ROG Xbox Ally?

Lamentablemente, Xbox aún no está listo para compartir todos los detalles relacionados con este hardware, y es que por el momento se desconoce cuánto va a costar y cuándo van a comenzar las preventas. La compañía ha señalado que por el momento necesitan “más tiempo para determinar el impacto macroeconómico en los precios”, es decir, están analizando el impacto de los aranceles impuestos por Estados Unidos.

Sin embargo, filtraciones han señalado que el ROG Xbox Ally llegaría a costar $599 dólares, mientras que el ROG Xbox Ally X estaría disponible en $899 dólares. Si bien esta información no es oficial, sí sigue los parámetros que Asus ha impuesto en sus otras PC portátiles, y aunque las tarifas podrían cambiar esto, es muy probable que veamos estos productos en un rango similar.

¿Qué es el ROG Xbox Ally?

El ROG Xbox Ally X incluirá un APU AMD Ryzen AI Z2 Extreme, una GPU de 16 núcleos, 24 GB de RAM, 1 TB de almacenamiento SSD integrado, una batería de 80 Wh y un procesador neuronal TOPS de 50. Mientras tanto, el ROG Xbox Ally vendrá con un Ryzen Z2, 16 GB de RAM, un SSD de 512 GB y una batería de 60 Wh. Ambas tendrán pantallas de 7.0 pulgadas, 120 Hz y 1080p con frecuencia de actualización variable y AMD FreeSync para ayudar a aliviar el desgarro de la pantalla.

Recuerda, el ROG Xbox Ally y ROG Xbox Ally X estarán disponibles a partir del próximo 16 de octubre del 2025, y su precio se dará a conocer en una fecha posterior. En temas relacionados, Xbox reporta serios problemas en sus servicios en línea. De igual forma, esta es la fecha de lanzamiento de Call of Duty: Black Ops 7.

Nota del Autor:

Aún está por verse si el ROG Xbox Ally logra ser la PC portátil que todos esperan. La idea de ofrecer una interfaz única es interesante, pero parecer ser el único elemento que logrará distinguir este hardware de otras plataformas similares, más allá del poder interno.

Vía: Xbox