Xbox reporta serios problemas en su servicio en línea

Los servicios en línea no son siempre fiables. Parece que cada mes alguna compañía tiene problemas relacionados con sus servicios, y en este caso es el turno de Xbox. Desde hace unas horas, la división de Microsoft ha señalado tener problemas con las opciones sociales de sus servicios en línea, algo que no ha sido del agrado de los jugadores.

Por medio de su cuenta de soporte en Twitter, Xbox confirmó experimentar cinco grandes problemas en su servicio en línea. El primero son las interrupciones en la “Gestión de grupos”. El segundo y tercero se refieren al envío de mensajes a otros jugadores y a la visualización de los mensajes en la bandeja de entrada. Los otros dos inconvenientes importantes evitan que sea posible enviar invitaciones a juegos en este momento y que, si lo logran, el destinatario podría tener problemas para recibirlas o no unirse a una partida después de aceptarlas.

We are aware that users are having issues with creating or receiving Party and Game invites and messages. Our engineers are on it! Follow here and on https://t.co/kQKp1MgssY for updates. — Xbox Support (@XboxSupport) August 14, 2025

¿Qué sucederá con los servicios en línea de Xbox?

Xbox ya está trabajando para solucionar estos inconvenientes lo antes posible, pero por el momento se desconoce cuánto tiempo les tardará en regresar todo a la normalidad. A pesar de estas interrupciones, todas las demás funciones en línea de Xbox siguen funcionando, incluido el emparejamiento multijugador en línea, los juegos en la nube y el juego remoto, la Microsoft Store y las copias de seguridad de juegos guardados.

Esto llega en un momento bastante complicado para algunas personas, puesto que el segundo fin de semana de pruebas para Battlefield 6 comienza el día de hoy. Si bien muchos podrán disfrutar de esta experiencia, está claro que aquellos que tenían pensado jugar en compañía de algún amigo tendrán problemas para hacer esto posible.

Solo nos queda esperar a que Xbox logre solucionar esto, algo que, esperemos, suceda lo antes posible. En temas relacionados, Microsoft canceló una caricatura de Banjo-Kazooie. De igual forma, te decimos cómo va el desarrollo del siguiente juego de Hideo Kojima.

Nota del Autor:

Es una lástima que este tipo de cosas sigan pasando. Si bien el daño no es tan grande como en otras ocasiones, este sigue siendo un gran inconveniente que, esperemos, ya no suceda en un futuro. Estamos hablando del juego con amigos, uno de los factores más importantes para muchos jugadores hoy en día.

Vía: Xbox