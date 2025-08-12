Microsoft estaba trabajando en caricatura de Banjo-Kazooie

Actualmente, estamos acostumbrados a ver películas y series inspiradas en videojuegos. Sin embargo, esto no es algo nuevo. A lo largo de los años, múltiples propiedades han llegado a la pantalla chica, y hubo un periodo en donde Banjo-Kazooie casi tiene su propia serie animada.

Tal vez muchos no lo recuerden, pero durante la generación del Xbox 360, Microsoft y 4Kids crearon la serie de Viva Piñata. Esta gran relación entre las dos compañías dio pie a más producciones de este tipo. Una de estas iba a ser una caricatura de Banjo-Kazooie, proyecto que, lamentablemente, no logró despegar, pero del cual por fin tenemos un vistazo oficial.

¿Qué sucedió con la caricatura de Banjo-Kazooie?

Esta interesante historia comienza en el 2006, cuando 4Kids perdió la licencia del anime de Pokémon, esto obligó a la cadena de televisión a buscar nuevos proyectos similares. Esto los llevó a Microsoft, con quienes crearon una caricatura de Viña Piñata. El resultado final es positivo para las dos compañías, por lo que comienzan a experimentar con la idea de hacer un trabajo similar, pero ahora con una propiedad de Rare.

Originalmente, se consideraron a Sabre Wulf, Battletoads y Banjo-Kazooie como las estrellas de este nuevo proyecto. Eventualmente, se eligió a la mascota del Nintendo 64, con la idea de estrenar este proyecto a la par de Banjo-Kazooie: Nuts & Bolts. El objetivo era sencillo, crear una serie similar a Viva Piñata, pero con los personajes de Rare.

Para este proyecto, Emilio Lopez fue elegido para crear arte conceptual. Para su sorpresa, Microsoft y Rare le dieron la libertad creativa de modificar a los personajes icónicos, algo que utiliza para crear bocetos estilo anime, inspirado por Kingdom Hearts. Eventualmente, Keith Conroy se sumó al proyecto, y creó el diseño definitivo de Banjo, con color de Lopez.

Cuando todo parecía que iba por buen camino, Microsoft detuvo toda la comunicación relacionada con este proyecto, obligando al equipo a guardar todo su material. Aunque se desconoce por qué se tomó está decisión, todo indica a que la mala recepción de Banjo-Kazooie: Nuts & Bolts llevó a los creadores de Excel a no continuar con este proyecto.

Sin embargo, hace unos días, Lopez decidió mostrar parte de su material, revelando material que ha emocionado a más de un fan, pero que dejan en claro que Microsoft no tiene pensado hacer algo con Banjo-Kazooie. En temas relacionados, director de Banjo-Kazooie ha dejado Rare. De igual forma, así es como la compañía celebra su 40 aniversario.

Nota del Autor:

Aunque me gustaría más ver un nuevo juego, la idea de una caricatura de Banjo-Kazooie también suena atractiva, especialmente considerando que la serie siempre ha tenido el potencial de brillar fuera de los videojuegos. Lamentablemente, todo indica a que Microsoft no tiene pensado hacer algo con esta propiedad.

Vía: Time Expansion