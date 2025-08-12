    Microsoft estaba trabajando en caricatura de Banjo-Kazooie

    TRENDING

    Por 0 COMENTARIOS12/08/2025 11:36 a. m.

    Actualmente, estamos acostumbrados a ver películas y series inspiradas en videojuegos. Sin embargo, esto no es algo nuevo. A lo largo de los años, múltiples propiedades han llegado a la pantalla chica, y hubo un periodo en donde Banjo-Kazooie casi tiene su propia serie animada.

    Tal vez muchos no lo recuerden, pero durante la generación del Xbox 360, Microsoft y 4Kids crearon la serie de Viva Piñata. Esta gran relación entre las dos compañías dio pie a más producciones de este tipo. Una de estas iba a ser una caricatura de Banjo-Kazooie, proyecto que, lamentablemente, no logró despegar, pero del cual por fin tenemos un vistazo oficial.

    ¿Qué sucedió con la caricatura de Banjo-Kazooie?

    Esta interesante historia comienza en el 2006, cuando 4Kids perdió la licencia del anime de Pokémon, esto obligó a la cadena de televisión a buscar nuevos proyectos similares. Esto los llevó a Microsoft, con quienes crearon una caricatura de Viña Piñata. El resultado final es positivo para las dos compañías, por lo que comienzan a experimentar con la idea de hacer un trabajo similar, pero ahora con una propiedad de Rare.

    Originalmente, se consideraron a Sabre Wulf, Battletoads y Banjo-Kazooie como las estrellas de este nuevo proyecto. Eventualmente, se eligió a la mascota del Nintendo 64, con la idea de estrenar este proyecto a la par de Banjo-Kazooie: Nuts & Bolts. El objetivo era sencillo, crear una serie similar a Viva Piñata, pero con los personajes de Rare.

    Para este proyecto, Emilio Lopez fue elegido para crear arte conceptual. Para su sorpresa, Microsoft y Rare le dieron la libertad creativa de modificar a los personajes icónicos, algo que utiliza para crear bocetos estilo anime, inspirado por Kingdom Hearts. Eventualmente, Keith Conroy se sumó al proyecto, y creó el diseño definitivo de Banjo, con color de Lopez. 

    Cuando todo parecía que iba por buen camino, Microsoft detuvo toda la comunicación relacionada con este proyecto, obligando al equipo a guardar todo su material. Aunque se desconoce por qué se tomó está decisión, todo indica a que la mala recepción de Banjo-Kazooie: Nuts & Bolts llevó a los creadores de Excel a no continuar con este proyecto.

    Sin embargo, hace unos días, Lopez decidió mostrar parte de su material, revelando material que ha emocionado a más de un fan, pero que dejan en claro que Microsoft no tiene pensado hacer algo con Banjo-Kazooie. En temas relacionados, director de Banjo-Kazooie ha dejado Rare. De igual forma, así es como la compañía celebra su 40 aniversario.

    Imagen

    Nota del Autor:

    Aunque me gustaría más ver un nuevo juego, la idea de una caricatura de Banjo-Kazooie también suena atractiva, especialmente considerando que la serie siempre ha tenido el potencial de brillar fuera de los videojuegos. Lamentablemente, todo indica a que Microsoft no tiene pensado hacer algo con esta propiedad.

    Vía: Time Expansion

    Etiquetas: , , , , ,
    Sebastian Quiroz
    Sebastian Quiroz
    27 años. Editor en Atomix.vg. Consumidor de la cultura pop.
    Sigue a PrimoSebasWave en Twitter
    Movie Review – Wonder Woman
    Movie Review – Wonder Woman
    Conoce al elenco y el nuevo póster de Coco
    Conoce al elenco y el nuevo póster de Coco
    Iron Man estrenará armadura en Avengers: Infinity War
    Iron Man estrenará armadura en Avengers: Infinity War
    DC confirma películas de Flash, Green Lantern, Batgirl y… ¡Suicide Squad 2!
    DC confirma películas de Flash, Green Lantern, Batgirl y… ¡Suicide Squad 2!
    La película de Flash se basará en la serie Flashpoint
    La película de Flash se basará en la serie Flashpoint
    Ya tenemos el primer teaser de Pacific Rim: Uprising
    Ya tenemos el primer teaser de Pacific Rim: Uprising
    ¿En dónde se llevarán a cabo a mayoría de las acciones de Avengers: Infinity War?
    ¿En dónde se llevarán a cabo a mayoría de las acciones de Avengers: Infinity War?
    Ant-Man and the Wasp ya inició su producción
    Ant-Man and the Wasp ya inició su producción
    Nueva imagen de Mera en acción en el set de Aquaman
    Nueva imagen de Mera en acción en el set de Aquaman
    Los escritores de Red harán el guión del live-action de Naruto
    Los escritores de Red harán el guión del live-action de Naruto
    Spider-Man+Avengers+Guardianes de la Galaxia en un nuevo arte conceptual
    Spider-Man+Avengers+Guardianes de la Galaxia en un nuevo arte conceptual
    Reporte: Jabba the Hutt también tendría su propia película
    Reporte: Jabba the Hutt también tendría su propia película
    Chuck Norris sufre (y sobrevive) dos paros cardíacos en cuestión de minutos
    Chuck Norris sufre (y sobrevive) dos paros cardíacos en cuestión de minutos
    Guillermo del Toro se lleva el máximo galardón en el Festival del cine de Venecia
    Guillermo del Toro se lleva el máximo galardón en el Festival del cine de Venecia
    Videoreseña – It (Eso)
    Videoreseña – It (Eso)
    WTF! Michael Bay producirá una película de Dora la exploradora
    WTF! Michael Bay producirá una película de Dora la exploradora
    Checa el primer tráiler de The Dark Tower
    Checa el primer tráiler de The Dark Tower
    Gran debut en taquillas para Guardianes de la Galaxia Vol. 2
    Gran debut en taquillas para Guardianes de la Galaxia Vol. 2
    Llegó un maravilloso nuevo póster de Wonder Woman
    Llegó un maravilloso nuevo póster de Wonder Woman
    Carnage será el villano de la película de Venom
    Carnage será el villano de la película de Venom
    Políticas de Privacidad Información Legal Declaración de AccesibilidadPublicidad Contacto DirectorioPolitica Editorial
    AtomixTwitterFacebookAtomix
    Prowell Media