Las preventas del ROG Xbox Ally se acaban en menos de un día

Aunque su precio de $999 dólares puede sonar muy intimidante para más de un comprador, todo indica a que el ROG Xbox Ally va a ser un éxito. A solo unas horas de que comenzaron las preventas el día de ayer, se ha dado a conocer que las unidades disponibles para este periodo se han agotado en todo el mundo.

Así es, por medio de sus redes sociales, Xbox ha confirmado que las preventas del ROG Xbox Ally X en la tienda oficial de la compañía se han terminado, dejando en claro que el público está muy interesado en esta pieza de hardware. Ahora, no sabemos exactamente cuántas unidades solo estaban disponibles por este medio, pero seguramente no es un número pequeño.

"¡La expectación es real! Las reservas de ROG Xbox Ally X están agotadas en la Tienda Xbox en todo el mundo".

¿Ya no puedes comprar un ROG Xbox Ally?

Si bien ya no hay unidades para preventa en la tienda oficial de Xbox, esto no quiere decir que sea imposible conseguir un ROG Xbox Ally. Actualmente, sigue siendo posible apartar una de estas PC portátiles por medio del sitio oficial de ASUS, así como en otras tiendas. Junto a esto, es muy probable que veamos muchas piezas más disponibles durante el lanzamiento de este hardware.

El ROG Xbox Ally X tiene un procesador AMD Ryzen AI Z2 Extreme, que promete un 30% más de rendimiento en juegos exigentes, además de duplicar la autonomía en varios títulos. Por su parte, la versión estándar, el ROG Xbox Ally, incorpora el procesador AMD Ryzen Z2, con un 20% más de rendimiento que el modelo anterior y un 110% más de duración de batería.

Lo mejor de todo, es que no tendremos que esperar mucho para disfrutar de este hardware, y es que el ROG Xbox Ally X y ROG Xbox Ally estarán a la venta a partir del 16 de octubre del 2025. En temas relacionados, ya puedes apartar este hardware en México. De igual forma, Costco deja de vender consolas de Xbox.

Nota del Autor:

Será interesante ver cuántas unidades de verdad logra vender el ROG Xbox Ally. Esta no es una plataforma barata, y eso hará que solo el público más comprometido le dé una oportunidad a este hardware. Con suerte, tal vez un millón de unidades se venderán.

