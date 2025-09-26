El Oktoberfest llega a GTA Online con muchas novedades

Grand Theft Auto: Online es el juego que da, da y no para de dar. En esta ocasión, los jugadores pueden disfrutar de una serie de eventos especiales relacionados con Oktoberfest. De esta forma, ha llegado el momento de celebrar a lo grande y gozar de todas las ofertas que han llegado a esta experiencia.

La más reciente actualización de GTA Online ya está disponible. En esta ocasión, el Oktoberfest llega a Los Santos, y nos ofrece las camisetas On The Pisswasser roja y negra, el conjunto alpino y una pintura de diseño de Pisswasser por tiempo limitado para el avión Eberhard Titan 250 D. Por si esto fuera poco, los jugadores pueden disfrutar de muchos más beneficios.

Más ofertas imperdibles

Para celebrar el Oktoberfest, los jugadores de GTA Online pueden disfrutar de doble de GTA$ y RP en trabajos de patrulla, objetivos de la oficina de fianzas, fotografía de animales, la Serie de persecución y Hecho la madre. De igual forma, continúa el evento de vigilancia vecinal, y al completar tres trabajos de patrulla recibirás el conjunto de agente de policía de LS de invierno con corbata gratis, así como un premio de GTA$ 100,000.

Quienes tengan una Declasse Guardia forestal recibirán gratis un conjunto de guardia forestal de invierno con corbata por jugar en cualquier momento de esta semana. Es importante mencionar que esta es la última oportunidad para aprovechar los siguientes descuentos en vehículos policiales:

35% de descuento en la patrulla de incógnito Vapid, así como en las patrullas Bravado Gauntlet Interceptor, Vapid Stanier LE, Declasse Impaler SZ, Declasse Impaler LX, Bravado Dorado, Bravado Greenwood, Vapid Dominator FX Interceptor.

25% de descuento en los vehículos Willard Faction de rescate, Canis Terminus patrullero, Vapid Caracara de persecución, Invetero Coquette D10 de persecución.

15% de descuento en la moto policial Western.

A la par, es posible conseguir el triple de GTA$ y RP en la nueva Serie de carreras de la comunidad. Esta semana, en el concesionario Premium Automóviles de Lujo de Simeon nos ofrece: Vulcar Warrener, Dinka Verus, Dundreary Landstalker XL, Invetero Coquette BlackFin y Hijak Ruston. En exhibición en el concesionario Luxury Autos: Annis Minimus y Declasse Walton L35 de serie. Coche de pruebas premium de HSW: Maibatsu MonstroCiti.

Vehículo de regalo del desafío del CCLS: gana en la Serie del Club de coches de LS tres días seguidos para llevarte el Obey Tailgater S con la pintura de diseño Disruption Logistics y varias mejoras estéticas. Coches de pruebas del Club de coches de LS: Vapid Retinue, LCC Innovation y Western Wolfsbane. Gran premio de la ruleta de la suerte: Albany V-STR con la pintura de diseño Jetsam GT.

En lo que respecta a los descuentos adicionales, tenemos el 30% de descuento en blindaje corporal, así como en los vehículos Nagasaki Stryder, Vapid Slamtruck, Nagasaki Outlaw, Pfister Comet Safari y Declasse Hotring Sabre. En los descuentos de la camioneta de armamento encontramos un bat de béisbol gratis, pistola eléctrica (gratis para miembros de GTA+) y 40% de descuento en la escopeta de combate y la railgun (para miembros de GTA+).

Por último, aquellos con GTA+ podrán gozar de beneficios como un Canis Terminus patrullero gratis en el concesionario del Club de coches de Vinewood, así como descuentos en el Coquette D10 de persecución, el Caracara de persecución y el Faction de rescate en el concesionario hasta el 8 de octubre, y mucho más.

Recuerda, todas estas ofertas ya están disponibles para todos los jugadores de GTA Online. En temas relacionados, esto podría costar GTA VI con el impuesto a juegos violentos en México. De igual forma, esto nos ofreció la pasada actualización de GTA Online.

Vía: Comunicado oficial