    GTA Online celebra el evento de vigilancia vecinal

    18/09/2025 3:03 p. m.

    Mucho contenido por obtener

    En estos momentos la gente está muy emocionada y desesperada por el lanzamiento del siguiente gran juego de Rockstar Games, el cual está planificado para llegar a las consolas en el mes de mayo del 2026. Y mientras la espera continúa, la empresa está llevando a cabo actualizaciones para su producto, GTA Online. Y ahora, llegan nuevas adiciones que le serán de ayuda a los usuarios activos.

    El juego sigue ampliando su abanico de contenidos semanales y esta vez trae consigo una combinación poco común: seguridad ciudadana y fiesta. Se confirmó que el evento de vigilancia vecinal continúa en Los Santos, recompensando a los jugadores que participen en patrullas con atuendos exclusivos y bonificaciones en efectivo. Además, el Oktoberfest se suma a las celebraciones virtuales con regalos temáticos y recompensas limitadas por tiempo especial.

    Dentro de vigilancia vecinal, quienes posean una Declasse Guardia Forestal recibirán gratis un conjunto invernal con corbata, mientras que aquellos que completen tres trabajos de patrulla se llevarán el uniforme de agente de policía de LS de invierno junto con un bono de GTA$ 100,000. A esto se suma una amplia lista de descuentos en vehículos policiales, que incluyen hasta un 35% en patrullas como la Vapid Stanier LE o la Bravado Gauntlet Interceptor, así como rebajas adicionales en motocicletas y autos de persecución.

    Por su parte, las festividades del Oktoberfest ofrecen a todos los jugadores las camisetas On The Pisswasser roja y negra, además del conjunto alpino y una pintura especial para el avión Eberhard Titan 250 D. El evento también reparte bonificaciones en distintas actividades, como doble de GTA$ y RP en trabajos de patrulla, objetivos de fianzas y la Serie de persecución, además de triple recompensa en la nueva Serie de carreras de la comunidad.

    Las novedades se completan con una variada selección de vehículos en los concesionarios de lujo y del Club de coches de LS, entre los que destacan el Obey Tailgater S como vehículo de regalo y el Albany V-STR como premio de la ruleta de la suerte. A esto se suman descuentos adicionales en blindaje, armas y autos como el Pfister Comet Safari, así como beneficios exclusivos para los miembros de GTA+, quienes tendrán acceso gratuito a un Canis Terminus patrullero y más promociones hasta el 8 de octubre.

    Recuerda que el juego está disponible en consolas y PC.

    Vía: Rockstar Games

    Imagen

    Nota del autor: Mientras llega GTA 6 es la manera ideal de pasar tiempo para los fans. Eso sí, los meses transcurren rápido.

