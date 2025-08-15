Resuelven el más grande misterio de GTA V

Por más de una década, los jugadores de Grand Theft Auto V han sido atormentados por el misterio de Mount Chiliad. Aquellos que han visitado esta locación en Los Santos han encontrado señales de aliens y un enigma que parece no tener respuesta. Sin embargo, un usuario en particular asegura que por fin tenemos un veredicto final, uno que no ha sido del agrado de toda la comunidad.

Recientemente, el usuario conocido como Gator Keys compartió un video en donde revela que el misterio de Mount Chiliad en realidad fue solucionado hace mucho tiempo. En esta locación se puede encontrar un mural que apunta a la aparición de alienígenas, y aquellos que logren completar GTA V al 100% y regresen a este lugar podrán encontrar un UFO con el logo de FIB, una parodia del FBI.

Para algunas personas, esto no fue suficiente, y durante años han señalado que debe haber algo más. Sin embargo, Gator Keys ha señalado que no hay más. La aparición del UFO al completar todo lo que el juego tiene para nosotros es la recompensa y la respuesta. Esto fue lo que comentó al respecto:

“El objetivo de este misterio es revelarnos un poco más. La razón por la que pusieron un OVNI en la cima del Monte Chiliad es para mostrarnos el logo de la FIB girando a un lado. Esto significa que la FIB creó estos OVNIs. Son los extraterrestres. Son el ojo que todo lo ve.



El misterio del Monte Chiliad es una referencia a la vida real. El hecho de que el gobierno, las personas en el poder, controlen a la población, y podamos alcanzar el 100% todo lo que queramos. Podemos llegar a la cima de la montaña, pero el OVNI sigue estando fuera de nuestro alcance porque nosotros solos no somos el ojo que todo lo ve”.

Los fans no están contentos

La respuesta de Gator Keys refuerza previos comentarios de los desarrolladores de GTA V, quienes han señalado que han incluido misterios y otro tipo de easter eggs con el objetivo de burlarse de los jugadores, ya que no tienen un significado o respuesta. Sin embargo, a gran parte de la comunidad no le agrada esta conclusión, señalando que debe de haber algo más.

Similar a la vida real, parte de la comunidad de GTA V no está feliz con el video de Gator Key, señalando que el juego aún tiene misterios sin resolver. Algunos han mencionado que el UFO en Mount Chiliad está relacionado con el cancelado DLC para el juego, mientras que otros aseguran que este misterio tiene relación con GTA 6, o que incluso veremos más sobre este UFO en el siguiente trabajo de Rockstar.

Por el momento, Rockstar no ha revelado si Mount Chiliad oculta algo más que solo el UFO o no, y es probable que nunca ofrezcan una respuesta clara. En temas relacionados, estas son las novedades de GTA Online. De igual forma, descubren nueva versión de GTA: The Trilogy para Switch.

Nota del Autor:

Como bien dicen “la verdad está ahí fuera”, y eso se puede interpretar de diferentes formas. Si algunos fans quieren creer que aún hay un misterio, entonces lo hay. Sin embargo, también es bueno aceptar que el easter egg no vaya más allá de lo que algunos creen.

Vía: Gator Keys