Carreras y combates llegan a GTA Online

    08/08/2025 12:33 p. m.
    En estos momentos los fanáticos de Rockstar Games están desesperados por tener más noticias de la siguiente gran entrega de esta empresa, la cual en un inicio se esperaba para salir en el otoño de este año, para confirmarse un retraso hasta el siguiente año en primavera. Y mientras la espera continúa, se está actualizando de manera semanal el juego GTA Online, mismo que proporciona los recursos para futuros desarrollos importantes.

    Esta semana el título estrena una nueva Serie de carreras de la comunidad, destacando los mejores circuitos creados por jugadores. Estas actividades estarán recompensadas con triple de GTA$ y RP, lo que convierte esta en una excelente oportunidad para sumar experiencia y dinero. Además, también estarán disponibles recompensas triples en las misiones de contacto de Martín Madrazo, y dobles en encargos de Madrazo y encargos de clientes del taller.

    Como incentivo adicional, los jugadores que completen tres encargos esta semana recibirán un bono de 100,000 GTA$. En el apartado de vehículos, el Dewbauchee Rapid GT X se encuentra con un 20% de descuento y puede adquirirse con la pintura especial “Rayas de colores”. También hay 30% de descuento en el autolavado Hands On, ideal para quienes quieren mantener sus autos impecables.

    La alineación semanal en los concesionarios incluye una variada selección. En Automóviles de Lujo de Simeon se encuentran modelos como el Lampadati Michelli GT y el Karin 190z, mientras que en Luxury Autos se exhiben el Rapid GT X y el Benefactor Vorschlaghammer. Los coches de prueba incluyen el Übermacht Sentinel XS y modelos destacados del Club de coches de LS, como el Declasse Drift Tampa, que se puede ganar al quedar entre los cinco primeros en la Serie del Club.

    Por último, los descuentos en GTA Online se extienden a varios vehículos, incluyendo un 40% menos en helicópteros y autos como el Buckingham SuperVolito o el Pegassi Tempesta. Además, miembros de GTA+ podrán reclamar un Bravado Buffalo EVX gratuito, nuevos cosméticos y armas con rebajas exclusivas como el rifle militar. Con tantas ofertas y eventos especiales, esta semana promete mucha acción en Los Santos.

    Recuerda que el juego está disponible en PlayStation, Xbox y PC.

    Vía: Rockstar Games

    Nota del autor: Siempre es bueno tener contentos a los fans. Al final son ellos quienes van a pagar esos $80 USD por GTA VI en 2026.

