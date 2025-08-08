Take Two habla sobre el precio de Grand Theft Auto VI

Los precios de los juegos van en aumento. Tras el lanzamiento de Mario Kart World, los $80 dólares ahora son considerados por muchas compañías. Si bien algunas aún no están listas para este incremento de $10 dólares, muchas otras están esperando a que Take Two confirme cuánto va a costar Grand Theft Auto VI, algo que el CEO de la empresa no quiere revelar aún.

Como parte de su reciente reporte financiero, Strauss Zelnick, CEO de Take Two, fue cuestionado por el precio de GTA VI. Aunque la compañía aún no revela esta información, múltiples reportes han señalado que esta entrega podría llegar a costar $100 dólares en su lanzamiento. Lamentablemente, el ejecutivo aún no está listo para hablar sobre este tema. Esto fue lo que comentó en una entrevista con Variety:

“Nuestro objetivo siempre es ofrecer más valor del que cobramos. Así que siempre hemos tenido precios variables en la empresa. Creo que, probablemente más que la mayoría, nos centramos en asegurarnos de que la experiencia sea excelente, no solo porque el juego en sí es excelente, sino también porque los consumidores han pagado un precio justo por él”.

¿Cuánto va a costar GTA VI?

Zelnick se enfoca más en la calidad del producto, y en ningún momento compartió información que indicara el precio de GTA VI. Considerando que Nintendo ha abierto la puerta a los $80 dólares, es probable que el trabajo de Rockstar llegue a este precio, algo que incitará a más compañías a seguir esta tendencia. Sin embargo, no se descarta la posibilidad de que este título cueste $70 o $100 dólares.

Notablemente, Microsoft, quienes revelaron un aumento de precio a sus juegos a principios de año, se retractaron y The Outer Worlds 2 llegará a $70 dólares. De igual forma, EA ha dejado en claro que, al menos durante este año fiscal, no veremos un aumento de $10 dólares, aunque esto podría suceder en el 2026. Por último, Take-Two reveló que Borderlands 4 estará disponible a $70 dólares, incluso cuando Randy Pitchford, CEO de Gearbox, insinuó que este no sería el caso.

Es muy probable que GTA VI tenga múltiples ediciones, y una o más superen los $100 dólares, lo interesante será cuánto va a costar la copia que solo incluya la versión base de esta experiencia, algo que probablemente sepamos hasta el próximo año. Te recordamos que Grand Theft Auto VI llegará a PS5 y Xbox Series X|S el 26 de mayo del 2026. En temas relacionados, este será el framerate del juego. De igual forma, revelan qué tan exitosa será esta entrega.

Nota del Autor:

Si GTA VI cuesta $70 u $80 dólares, el juego será un éxito inmediato, pero si cuesta $100 es probable que algunas personas lo piensen dos veces. Sin embargo, el lanzamiento de este juego será un evento mediático tan grande, que es probable que algunas personas ignoren su alto precio solo para formar parte de este fenómeno tan pronto como sea posible.

Vía: Variety