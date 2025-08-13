Descubren nueva versión física de Grand Theft Auto: Trilogy para Switch

En estos momentos Nintendo está siendo bastante criticada por lanzar juegos físicos para Switch 2 de una manera diferente, y eso es con las famosas Game Key Cards, las cuales parece no se están vendiendo bien por el hecho de ser solamente una llave de descarga de los títulos. Sin embargo, parece que en la consola anterior es todo lo contrario, y eso se puede ver con un descubrimiento bastante importante por parte de los fans.

Tras años de peticiones por parte de los jugadores, Grand Theft Auto: The Trilogy – The Definitive Edition parece haber aterrizado finalmente en Switch en una edición física completa, sin necesidad de descargas. La pista surgió a través de un listado de Amazon para Norteamérica, donde la carátula del juego ya no muestra el distintivo que advertía sobre requisitos de descarga. Según la ficha, esta versión se habría lanzado el mes pasado, aunque la edición anterior, que sí requería descarga, sigue disponible en la misma tienda.

Las imágenes comparativas publicadas en redes muestran claramente el cambio en la portada, y algunos usuarios ya se han propuesto pedir una copia para confirmar si, efectivamente, el cartucho incluye todo el contenido del juego. Otro detalle que ha llamado la atención es su precio, inferior al de la versión digital-híbrida que se comercializa actualmente, lo que podría atraer a más coleccionistas.

So there's a new Grand Theft Auto Definitive Edition Trilogy physical release for Switch that doesn't have the "Download required" banner on the box art



Finally complete on game card?? Who is gonna take one for the team and order it from Amazon? https://t.co/T19oKOXjTf #ad pic.twitter.com/EoQVbGuj8b — Nintendeal (@Nintendeal) August 12, 2025

De confirmarse, esta edición física llegaría con las mejoras y actualizaciones más recientes implementadas por Video Games Deluxe , estudio que asumió el desarrollo tras el lanzamiento inicial realizado por Grove Street Games . Esto podría significar una experiencia más pulida, con correcciones a los problemas técnicos que afectaron a la colección en su estreno.

El lanzamiento se da en un momento en el que los jugadores de Switch siguen debatiendo sobre el futuro de los formatos físicos, especialmente con la llegada de las Game-Key Cards. Que un título tan emblemático como GTA: Trilogy apueste por un cartucho completo es visto como una victoria para quienes defienden el formato tradicional, y de hecho, no hay una versión para la siguiente consola.

Vía: NL

Nota del autor: Me hace falta en la colección, pero me gustaría esperar mejor a ver si hay una versión nativa de Switch 2 o de PS5.