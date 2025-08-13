    Así se le fue a Drag x Drive en calificaciones en Metacritic

    Después del fantástico Mario Kart World y Donkey Kong Bananza, el Nintendo Switch 2 está por recibir su siguiente exclusiva: Drag x Drive. De esta forma, las primeras reseñas de esta entrega ya están disponibles y, justo como muchos ya lo esperaban, el título no tuvo un gran desempeño que la Gran N seguramente tenía en mente.

    En estos momentos, Drag x Drive cuenta con una calificación de 60 en Metacritic, algo muy por debajo a lo que estamos acostumbrados cuando hablamos de exclusivas de Nintendo. En general, se ha señalado que esta entrega carece del carisma de la Gran N, así como de un gran incentivo más allá de jugar en línea. Esto fue lo que comentó Nintendo Life al respecto:

    “Drag x Drive puede carecer de opciones en cuanto a modos online, y sus controles requieren un poco de práctica. Sin embargo, si dedicas algo de tiempo a disfrutarlo, si logras superar las barreras de los controles y las frustraciones iniciales mientras encuentras tu ritmo, serás recompensado con un juego de deportes único y muy bien hecho que merece encontrar un público de fans fieles. Si a eso le sumas algunos amigos, tendrás una buena dosis de diversión por el precio”.

    Por su parte, IGN agregó:

    “Con la configuración adecuada, la versión de Nintendo del baloncesto en silla de ruedas es muy divertida y se controla sorprendentemente bien, pero Drag x Drive lamentablemente carece de suficiente contenido, variedad y personalidad para desarrollar esos fundamentos”.

    De igual forma, VGC señaló:

    “Drag x Drive es un pequeño y encantador juego multijugador que se ve afectado por la escasez de contenido. Si te familiarizas con su sistema de control, te lo pasarás genial en la cancha y probablemente te rindas al máximo, pero Nintendo necesita actualizarlo con nuevas funciones o modos si no quiere que la comunidad se marche después de un par de meses”.

    ¿Qué sucedió con Drag x Drive?

    Por el momento, parece que Drag x Drive no es la exclusiva que venderá consolas. Si bien todos están de acuerdo de que el uso de los Joy-Con 2 es interesante, la falta de contenido vuelve rápidamente repetitiva a esta experiencia. Si bien Nintendo tiene el potencial de corregir esto, la primera impresión de este título probablemente alejará a más de una persona

    Te recordamos que Drag x Drive llegará al Nintendo Switch 2 el 14 de agosto del 2025. En temas relacionados, aquí puedes checar nuestra reseña de este juego. De igual forma, Nintendo reafirma el lanzamiento de Metroid Prime 4: Beyond.

    Nota del Autor:

    Desde su revelación, Drag x Drive no me llamó la atención. No voy a negar que este no sea un concepto único y la ejecución es efectiva. Sin embargo, no hay algo que valga mucho la pena. Todo se reduce a partidos de basquetbol, y no hay mucho más allá de eso.

    Vía: Metacritic 

