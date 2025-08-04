    Nintendo reafirma el lanzamiento de Metroid Prime 4 para el 2025

    04/08/2025 8:38 a. m.

    Metroid Prime 4 es uno de los juegos más esperados por los usuarios del Switch 2 y Switch 2. Lamentablemente, el título aún no tiene una fecha de lanzamiento. Esto ha llevado a más de una persona a pensar que el trabajo de Retro Studios no estaría disponible este año. Afortunadamente, Nintendo aseguró que este no será el caso, y la nueva aventura de Samus sí llegará en algún punto del 2025.

    Recientemente, Nintendo compartió un mensaje sobre su participación en Fan Expo Canada, en donde confirmó que Metroid Prime 4 estará disponible en algún punto del 2025. Junto a esto, aquellos que asistan a este evento tendrán la oportunidad de probar un demo de esta entrega, aunque por el momento se desconoce si será el mismo que vimos durante la Nintendo Switch 2 Experience, o si será una demostración completamente nueva.

    ¿Cuándo llegará Metroid Prime 4?

    Recordemos que Nintendo usualmente tiene un lanzamiento grande cada mes. En agosto veremos Drag X Drive y Kirby and the Forgotten Land — Nintendo Switch 2 Edition + Star-Crossed World, y en octubre llegará Pokémon Legends: Z-A. Esto deja a noviembre como el mes predilecto para la llegada de Metroid Prime 4. Por último, en diciembre es muy probable que esté disponible Kirby Air Riders.

    Si bien Metroid Prime 4 estuvo ausente del pasado Nintendo Direct, en septiembre usualmente se lleva a cabo una de estas presentaciones, y es muy probable que en este evento se dé a conocer la fecha de lanzamiento del trabajo de Retro Studios, aunque no se descarta la posibilidad de que la Gran N comparta esta información por medio de un tweet o un inesperado tráiler en cualquiera de estos días.

    Lo único que queda claro es que Metroid Prime 4 llegará al Switch y Switch 2 en algún punto del 2025. En temas relacionados, esto fue lo que comentó Nintendo sobre el lanzamiento de esta entrega. De igual forma, esta entrega podría estar en problemas.

    Todo indica a que Metroid Prime 4 será uno de los mejores juegos del año. Si bien aún no hemos visto mucho sobre esta entrega, todo lo que sabemos sobre la aventura de Samus deja en claro que el gran esfuerzo de Retro Studios tendrá grandes resultados.

