Tekken 8 estaría en camino para Switch 2

En estos momentos la consola más aclamada es Switch 2, con lanzamientos constantes que van desde los first party de la empresa, pasando a empresas terceras y claro, los indie; donde por supuesto, muchos de estos productos son ports que antes no podían salir por cuestiones de hardware de la híbrida original. Ahí hubo algunos títulos de Bandai Namco, faltando uno de los importantes del terreno de peleas que ahora tiene una oportunidad.





Katsuhiro Harada, director de Tekken 8, ha dejado la puerta abierta a una posible llegada del juego a la consola. En una reciente entrevista, el creativo reconoció que la idea no está descartada, aunque advirtió que adaptarlo al nuevo hardware supondría un trabajo considerable. Según sus palabras, desde un punto de vista comercial la consola está teniendo un gran rendimiento, lo que haría atractiva la posibilidad de ampliar la audiencia del título de lucha.

Harada matizó que, aunque la opción es tentadora, no hay nada que anunciar por ahora. El desarrollador bromeó sobre la ausencia de planes concretos, subrayando que el desafío técnico sería uno de los principales factores a evaluar antes de dar luz verde al proyecto. El interés por llevar este juego se suma a un panorama donde el género de peleas ya ha comenzado a posicionarse en la plataforma con propuestas de alto perfil.

La consola de Nintendo ya cuenta con precedentes relevantes en este terreno, como Street Fighter 6, uno de los lanzamientos más sonados en la escena competitiva reciente, y otros títulos confirmados como Dragon Ball Sparking Zero y Mortal Kombat: Legacy Kollection. Este contexto refuerza la viabilidad de que Tekken 8 también se sume al catálogo en algún momento, siempre que Bandai Namco considere viable la inversión de recursos.

La editora japonesa ha mantenido un compromiso sólido con Switch 2 hasta la fecha. Entre los juegos que tiene en camino se encuentran Little Nightmares 3, Pac-Man World 2 Re-Pac, Shadow Labyrinth y Tamagotchi Plaza. De concretarse la llegada de este producto se convertiría en un nuevo refuerzo para la presencia de la empresa dueña de saga de peleas en la plataforma.

Vía: NE

Nota del autor: No estaría mal tener el juego en la plataforma. Pero al menos en el terreno general, ya perdió el impacto, no sé si vendería bien.











