    Sony compra una parte de Bandai Namco

    TRENDING

    Por 0 COMENTARIOS24/07/2025 9:07 a. m.

    Esta última generación de consolas de videojuegos ha sido extraña en cuanto a decisiones que no llevan a ningún lugar, ya que las grandes empresas como Sony o Microsoft se han dedicado a comprar estudios desarrolladores que no utilizan o que al lograr proyectos terminan en fracasos. Con eso en mente, sale una noticia de que al menos los dueños de PlayStation no quieren rendirse en dicho aspecto e hicieron un movimiento no muy predecible pero importante al fin del día.

    Sony ha adquirido el 2.5% de Bandai Namco como parte de una nueva asociación estratégica entre ambas compañías japonesas. La inversión, que implica la compra de 16 millones de acciones, busca consolidar un esfuerzo conjunto para expandir el alcance global de franquicias clave relacionadas con anime, manga y videojuegos.

    Según un comunicado conjunto, ambas firmas planean fortalecer la conexión con los fans y desarrollar experiencias innovadoras que mezclen sus capacidades creativas. Ambas apuntan especialmente al crecimiento acelerado del mercado del anime, donde se enfocarán en proyectos con alto impacto emocional y valor comercial.

    Con esta compra, Sony continúa su estrategia de adquirir participaciones en empresas clave del sector del entretenimiento. Ya es accionista de Kadokawa (10.11%), FromSoftware (14.09%), Devolver Digital (5%), Epic Games (4.9%) y Bilibili (4.98%). La alianza con Bandai Namco se suma a esta lista con el objetivo de potenciar IPs como Tekken, Soulcalibur, Pac-Man y Elden Ring.

    Toshimoto Mitomo, director de estrategia de Sony, afirmó que esta colaboración busca crear contenido que supere expectativas y conecte profundamente con los usuarios. La alianza también permitirá fusionar la capacidad de expansión de Bandai Namco con la infraestructura global de su aliado para maximizar el valor de sus propiedades intelectuales.

    Además, cabe afirmar, que esto no significa que vayan a lanzar muchos exclusivos para PlayStation ni nada parecido, dado que no tendrían mucho voto en esas decisiones por el porcentaje comprado.

    Vía: VGC

    Pleca-Amazon-OK

    Nota del autor: Menos mal que solo es un tipo de alianza, y no nos van dejar sin juegos para que pasen a ser exclusivos.

    Etiquetas: , , , , , , , , , , , , , ,
    AldoLawson
    AldoLawson
    Músico que le quiso entrar a esto de los videojuegos
    Sigue a Aldo_Lawson1 en Twitter
    Primer vistazo al vaso coleccionable de la película de Superman
    Primer vistazo al vaso coleccionable de la película de Superman
    Se lanza el tráiler final de M3GAN 2.0
    Se lanza el tráiler final de M3GAN 2.0
    El Nintendo Switch recibe nueva actualización
    El Nintendo Switch recibe nueva actualización
    Usuario destroza su Switch 2 con un martillo
    Usuario destroza su Switch 2 con un martillo
    Se cancelan dos juegos desarrollados por People Can Fly
    Se cancelan dos juegos desarrollados por People Can Fly
    Activision lanza nuevo gameplay de Tony Hawks Pro Skater 3 + 4
    Activision lanza nuevo gameplay de Tony Hawks Pro Skater 3 + 4
    Nuevo tráiler de Gears of War Reloaded
    Nuevo tráiler de Gears of War Reloaded
    Telcel aplica cambios a las recargas de $150 y $200 pesos
    Telcel aplica cambios a las recargas de $150 y $200 pesos
    ¿Cómo cuentan las ventas de las Game Key Cards? ¿Físicas o digitales?
    ¿Cómo cuentan las ventas de las Game Key Cards? ¿Físicas o digitales?
    FBC: Firebreak y más juegos llegan a PlayStation Plus
    FBC: Firebreak y más juegos llegan a PlayStation Plus
    Revelan qué tan potente es Switch 2
    Revelan qué tan potente es Switch 2
    Compra juego de Switch 2 para jugar en Switch por error
    Compra juego de Switch 2 para jugar en Switch por error
    Servicios de Google se ven afectados por problemas con la nube
    Servicios de Google se ven afectados por problemas con la nube
    Reportan baterías hinchadas en el Switch 2
    Reportan baterías hinchadas en el Switch 2
    La expansión de GTA Online: Empresas tapaderas ya está disponible
    La expansión de GTA Online: Empresas tapaderas ya está disponible
    Fans reaccionan negativamente a Call of Duty: Black Ops 7
    Fans reaccionan negativamente a Call of Duty: Black Ops 7
    Jared Leto es denunciado por presunto acoso a adolescentes
    Jared Leto es denunciado por presunto acoso a adolescentes
    Se retrasa la fecha de lanzamiento de Marathon
    Se retrasa la fecha de lanzamiento de Marathon
    Primer vistazo a película live action de He-Man
    Primer vistazo a película live action de He-Man
    La película de Minecraft ya casi llega a streaming
    La película de Minecraft ya casi llega a streaming
    Políticas de Privacidad Información Legal Declaración de AccesibilidadPublicidad Contacto Directorio
    AtomixTwitterFacebookAtomix
    Prowell Media