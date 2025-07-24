Sony compra una parte de Bandai Namco

Esta última generación de consolas de videojuegos ha sido extraña en cuanto a decisiones que no llevan a ningún lugar, ya que las grandes empresas como Sony o Microsoft se han dedicado a comprar estudios desarrolladores que no utilizan o que al lograr proyectos terminan en fracasos. Con eso en mente, sale una noticia de que al menos los dueños de PlayStation no quieren rendirse en dicho aspecto e hicieron un movimiento no muy predecible pero importante al fin del día.

Sony ha adquirido el 2.5% de Bandai Namco como parte de una nueva asociación estratégica entre ambas compañías japonesas. La inversión, que implica la compra de 16 millones de acciones, busca consolidar un esfuerzo conjunto para expandir el alcance global de franquicias clave relacionadas con anime, manga y videojuegos. Según un comunicado conjunto, ambas firmas planean fortalecer la conexión con los fans y desarrollar experiencias innovadoras que mezclen sus capacidades creativas. Ambas apuntan especialmente al crecimiento acelerado del mercado del anime, donde se enfocarán en proyectos con alto impacto emocional y valor comercial. Con esta compra, Sony continúa su estrategia de adquirir participaciones en empresas clave del sector del entretenimiento. Ya es accionista de Kadokawa (10.11%), FromSoftware (14.09%), Devolver Digital (5%), Epic Games (4.9%) y Bilibili (4.98%). La alianza con Bandai Namco se suma a esta lista con el objetivo de potenciar IPs como Tekken, Soulcalibur, Pac-Man y Elden Ring. Toshimoto Mitomo, director de estrategia de Sony, afirmó que esta colaboración busca crear contenido que supere expectativas y conecte profundamente con los usuarios. La alianza también permitirá fusionar la capacidad de expansión de Bandai Namco con la infraestructura global de su aliado para maximizar el valor de sus propiedades intelectuales. Además, cabe afirmar, que esto no significa que vayan a lanzar muchos exclusivos para PlayStation ni nada parecido, dado que no tendrían mucho voto en esas decisiones por el porcentaje comprado. Vía: VGC Nota del autor: Menos mal que solo es un tipo de alianza, y no nos van dejar sin juegos para que pasen a ser exclusivos.