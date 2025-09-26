Así se vivieron las luchas de Pokémon y la CMLL

Pokémon Legends: Z-A está en camino. Si bien el nuevo trabajo de Game Freak no es la siguiente generación para la serie, The Pokémon Company está tratando este título como uno de los grandes lanzamientos de la marca, por lo que han llevado a cabo varios eventos importantes en diferentes países. Una de las naciones afortunadas en este caso fue México, la cual gozó de una pelea temática el día de ayer, 25 de septiembre. Inspirado por el anuncio de la Mega Evolución de Hawlucha, la Arena Coliseo de la Ciudad de México vistió los colores de la serie para presentarnos una serie de peleas temáticas que conquistaron el corazón de toda la nación y los fans alrededor del mundo.

Como parte de la extensa campaña publicitaria para Pokémon Legends: Z-A, The Pokémon Company y el Consejo Mundial de Lucha Libre se unieron para presentarnos una noche inolvidable para todos los fans de esta serie. En punto de las 7:00 PM, la campana dio pie a cuatro peleas temáticas inspiradas en la serie protagonizada por Pikachu y compañía, convirtiendo la noche del pasado jueves en un evento inolvidable para todos los fans, y algo que deja en claro que nuestro país ha cautivado a los creadores de los monstruos de bolsillo.

A dos de tres caídas

Todo comenzó hace un par de semanas, cuando The Pokémon Company y el Consejo Mundial de Lucha Libre confirmaron una noche estelar inspirada por el tráiler de revelación de Mege Hawlucha. Después de un tiempo de espera, todos los fans se reunieron en la Arena Coliseo de la Ciudad de México para presenciar una competencia inolvidable. Poco antes de dar pie a este evento, las afueras de la catedral de este deporte ya veía a miles de personas esperando por entrar, mientras compraban mercancía de dudosa procedencia con la iconografía de la amada serie japonesa.

¡Los Entrenadores y Entrenadoras están listos!

?? #LeyendasPokémonZA Noche de Leyendas en la Arena México pic.twitter.com/i6a3C0qZ6A — Pokémon LATAM (@Pokemonlatam) September 26, 2025

Ya dentro del recinto, los fans tuvieron la oportunidad de participar en un par de actividades especiales. Aquellos con la aplicación de Pokémon Home fueron capaces de escanear un código especial para conseguir una medalla especial, algo que muchos hicieron por primera vez en sus vidas. Los niños, quienes probablemente nunca habían visto una lucha clásica en sus vidas, se alegraron al ver las botargas oficiales de Pikachu y Eevee, creando interminables filas de fervientes fans que siempre han deseado conocer a las mascotas de la serie que tanto amán. Por si fuera poco, un luchador vestido de Mega Hawlucha se pavoneó en los pasillos de este Coliseo, llamando la atención de más de una persona que no podía esperar para tomarse una foto con él.

Luchas y más luchas

Si bien las actividades en los pasillos y la convivencia entre fans creó un ambiente especial, la estrella del evento fueron las luchas. Cuatro grupos se pararon frente a más de seis mil personas. En la Arena Coliseo no cabía más de un alma, y cada butaca estaba ocupada por un fan que no podía creer que The Pokémon Company estaba detrás de un evento de este calibre, un padre de familia que estaba más que contento de traer a su familia, o un fan de la lucha libre que esperaba para ver a Místico enfrentarse a Hechicero.

La primera ronda sentó las bases del evento. Max Star y Futuro se enfrentaron a Felino Jr. e Hijo de Stuka Jr. La dupla técnica inmediatamente ganó el corazón del público con sus extravagantes movimientos, y más de uno se emocionó al ver que Max Star y Futuro lograron la victoria. La segunda pelea, para muchos, fue la mejor de todas, Kira, La Catalina y Skadi combatieron contra Reyna Isis, Persephone y Candela. Lo interesante, es que el primer trío llegó al escenario representando a diferentes Pokémon. Skadi llamó la atención con un traje inspirado en Hawlucha, La Catalina fue Sylveon, y Kira fue la favorita de todos los presentes al portar una vestimenta inspirada en Togepi.

Las Amazonas hicieron vibrar la Catedral de la Lucha Libre con una sensacional batalla. Kira, Skadi y La Catalina se impusieron con fuerza y decisión sobre Persephone, Reyna Isis y Candela.



https://t.co/d1cuWC4Yi6



https://t.co/MLk32UruWc



#LeyendasPokémonZA pic.twitter.com/0y1OJews3x — Lucha Libre CMLL (@CMLL_OFICIAL) September 26, 2025

A lo largo de toda la segunda pelea, las voces unísonas de los asistentes gritaron “¡TOGEPI!”. El Coliseo retumba con la pasión de miles de personas que no deseaban otra cosa más que la victoria del trío técnico, no tanto por sus habilidades o carisma, sino porque representaron todo lo que los asistentes querían ver en esta noche estelar. Aunque la segunda ronda la perdieron, al final del día ganaron su pelea con el apoyo de fans que no gastaron un solo segundo en demostrar su pasión por las amazonas del ring.

El tercer combate nos mostró una cara diferente del público. En lugar de gritar a favor de los técnicos, todos deseaban ver a los rudos ganar. Ángel de Oro, Hijo de Villano III y Villano III Jr. se impusieron a Templario, Fuego y Dulce Gardenia, dejando en claro que jugar limpio no siempre es la respuesta. Sin embargo, la emoción del público disminuyó durante este momento, y es que aquí no vimos claras referencias a Pokémon.

Afortunadamente, la conclusión le cumplió a todos los fans. Místico, Máscara Dorada y Titán subieron al ring representando al equipo Hawlucha, mientras que Hechicero, Volador Jr. y Bárbaro Cavernario fueron los delegados de Machamp. A lo largo de dos rondas, cada grupo se enfrentó en una visceral pelea que, similar al tráiler de revelación de Mega Hawlucha, puso contra las cuerdas a los técnicos antes de su inevitable victoria al final de la segunda vuelta.

Aunque la pelea fue muy entretenida, algo que llamó rápido la atención fue el diseño de las máscaras de Místico y Hechicero. Los luchadores dejaron de lado el estilo clásico que los han caracterizado. En su lugar, el técnico portó los colores verde, blanco y rojo, no solo para representar a México, sino para dejar en claro su posición como el Hawlucha de esta pelea. Por su parte, el rudo contó con una máscara de tono púrpura, con tres rayas marcadas en la cabeza, con lo cual demostró su asociación con Machamp.

Una noche imperdible

Los fans gritaron, los peleadores volaron y todos los asistentes se emocionaron por ver a Pokémon colaborar directamente con la Lucha Libre. Este evento fue un sueño hecho realidad para más de una persona, y abre las puertas a que más acontecimientos de este calibre sucedan en un futuro. Aunque solo fue una noche, estas cuatro peleas han quedado marcadas en la mente de todos los fans para siempre. Ahora solo nos queda esperar al lanzamiento de Pokémon Legends: Z-A el próximo 16 de octubre en Nintendo Switch y Switch 2 para continuar con esta aventura y, con suerte, llevar a Hawlucha a la cima de un nuevo ring.