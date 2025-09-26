    Costco deja de vender consolas de Xbox

    26/09/2025 9:32 a. m.

    Xbox no está pasando por un buen momento. Si bien los despidos y cancelaciones de juegos han sido un golpe duro para la compañía, también se ha revelado que la empresa ha perdido su presencia en Costco, una de las tiendas más grandes a nivel mundial. En estos momentos, comprar una consola parece ser imposible en este comercio.

    Aunque por el momento no hay un comunicado oficial por parte de Xbox o Costco, hace unos días se dio a conocer que la tercera tienda más grande del mundo ya no vende consolas Series X|S ni juegos para esta plataforma en varios países. Este es, sin lugar a duda, uno de los mayores golpes que ha recibido la marca en la presencia de mercado en los últimos años.

    Xbox abandona a Costco

    Ahora, es importante mencionar que los principales países afectados por esta decisión son Estados Unidos y Reino Unido. En el caso de México, la tienda digital de Costco aún lista al Xbox Series S y un par de juegos en venta. Sin embargo, no hay rastro del Series X, por lo que bien podríamos ver una situación similar en nuestra región en un futuro.

    Esto no debería ser una gran sorpresa. Desde hace tiempo, Microsoft Gaming se ha enfocado más en llevar la marca a cada rincón posible, dejando en el pasado a sus consolas. En estos momentos, Xbox Game Pass es más importante para ellos. Junto a esto, esta noticia sale a la luz poco después de que se diera a conocer el aumento al Xbox Series X|S. 

    Aunque no hay un comunicado oficial, todo indica a que el Xbox Seris X|S comenzará a desaparecer de más y más anaqueles en un futuro. En temas relacionados, ya puedes apartar el ROG Xbox Ally en México. De igual forma, estos fueron los anuncios más importantes de la presentación de Xbox en TGS 2025.

    Nota del Autor:

    Sin duda alguna, un terrible momento para ser fan de Xbox. La marca, aunque sigue generando dinero y creando juegos de calidad, ya no tiene la misma presencia en el mercado que antes gozaba, y eso ha decepcionado a más de un fan. 

    Vía: Windows Central 

    Sebastian Quiroz
    Sebastian Quiroz
    27 años. Editor en Atomix.vg. Consumidor de la cultura pop.
