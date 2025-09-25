    Ya puedes apartar el ROG Xbox Ally en México

    25/09/2025 7:07 p. m.

    Ya lo pueden apartar en México

    Parece broma, pero ya estamos a muy poco tiempo de que se lance el ROG Xbox Ally en su versión normal y también el X, plataformas que suponen la primera interacción de Microsoft con el mundo portátil, más si se trata de un aparato dedicado a correr videojuegos. Y ahora que falta un par de semanas para tenerlo de primera mano, en nuestro país ya hay forma de ir apartando una copia personal.

    La consola portáti desarrollada en colaboración entre Microsoft y ASUS, ya está disponible en preventa en México a través de Amazon. La compañía busca competir en el mercado de dispositivos portátiles dominado por la Steam Deck, ofreciendo dos modelos con diferentes configuraciones de hardware y precios.

    El modelo estándar incluye un procesador AMD Ryzen Z2 A, 16 GB de RAM y 512 GB de almacenamiento SSD, junto a una pantalla Full HD de 7 pulgadas, conectividad WiFi 6 y Bluetooth 5.2. Su precio en preventa es de $12,499 pesos, con entregas programadas para el 16 de octubre de 2025.

    Por su parte, la versión ROG Xbox Ally X eleva las especificaciones con un AMD Ryzen AI Z2 Extreme, 24 GB de memoria RAM y 1 TB de almacenamiento. La pantalla mantiene las 7 pulgadas, pero con 120 Hz de refresco, FreeSync Premium y cristal Gorilla Glass Victus para mayor durabilidad. Su precio es de $19,999 pesos.

    Este modelo premium también integra gatillos impulsivos y retroalimentación háptica, ofreciendo una experiencia más inmersiva. Ambos modelos tendrán envío gratuito, aunque los clientes de Amazon Prime recibirán prioridad en la entrega. Por supuesto, es posible que los medios de tecnología le hagan reseña muy pronto.

    Vía: XTK

    Nota del autor: Será momento de ver el potencial del nuevo aparato. Y sobre todo, si se siente como una computadora o una consola.

