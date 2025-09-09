    Xbox confirma presentación especial en Tokyo Game Show 2025

    En solo unas semanas se llevará a cabo Tokyo Game Show 2025. Al igual que en entregas pasadas, Xbox llevará a cabo una presentación especial. Este evento nos dará un gran vistazo a la oferta de los Game Studios, así como algunos de los proyectos en los que la división de Microsoft estopa trabajando en colaboración con estudios de Japón.

    La presentación de Xbox en Tokyo Game Show 2025 se llevará a cabo el 25 de septiembre a las 7:00 PM (hora local de Japón), o 4:00 AM (hora de la Ciudad de México). Aquí, la compañía nos dará un vistazo a algunos de los proyectos en los que han estado trabajando, con un gran enfoque en el mercado de Asia.

    “El programa presentará títulos de nuestros equipos creativos, junto con noticias de nuestros socios en Japón, Asia y el resto del mundo.

    Sabemos que los jugadores de todo el mundo disfrutan del contenido inspirado en Japón y de los juegos desarrollados en Asia, y estamos deseando conectar con ellos para mostrarles el increíble talento y la creatividad que hay detrás de los próximos juegos que llegarán a Xbox”.

    ¿Qué veremos en Tokyo Game Show?

    Aunque Xbox no ha revelado los detalles de su presentación, es muy probable que tengamos un nuevo vistazo a Ninja Gaiden 4 y el ROG Xbox Ally. Junto a esto, filtraciones apuntan que Forza Horizon 6 se llevará a cabo en Japón, por lo que es muy probable que este sea el anuncio estelar del evento.

    Recuerda, la presentación de Xbox en Tokyo Game Show 2025 se llevará a cabo el 25 de septiembre a las 4:00 AM (hora de la Ciudad de México). En temas relacionados, estos son los siguientes juegos para Xbox Game Pass. De igual forma, Kojima Productions también llevará a cabo un evento especial en septiembre.

    Imagen

    Nota del Autor:

    Considerando la pobre recepción de Xbox en Japón, sigue siendo sorprendente que la compañía se mantenga comprometida con la región. Es bueno ver que la compañía sigue apoyando el desarrollo en este país, y será interesante ver qué sorpresas tiene para nosotros.

    Vía: Xbox 

