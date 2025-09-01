Kojima Productions anuncia evento especial para revelar sus siguientes juegos

Aunque Kojima Productions solo nos ha entregado Death Stranding y Death Stranding 2: On the Beach, el estudio ya tiene 10 años en el mercado. Para celebrar su gran aniversario, la compañía ha decidido llevar a cabo una presentación especial este mismo mes, en donde se darían a conocer nuevos detalles sobre los siguientes proyectos a cargo de Hideo Kojima.

Por medio de un comunicado oficial, Kojima Productions anunció Beyond The Strand, un evento presencial que se llevará a cabo el próximo 23 de septiembre TOHO Cinemas Roppongi Hills de Tokio, Japón, a la 1:00 PM (hora de Japón), o 10:00 PM (hora de la Ciudad de México del 22 de septiembre). Aquí, Kojima nos dará un vistazo a la historia del estudio y, lo más interesante, hablará sobre los siguientes proyectos de este equipo, como OD y Physint.

Un vistazo al futuro de Kojima Productions

El día de mañana, 2 de septiembre, abrirán las rifas con las cuales los interesados pueden tratar de asistir al evento presencial. Aunque por el momento no hay información clara sobre una transmisión en línea, parece que esta opción no será descartada por completo, algo que le dará a los fans de Kojima Productions a nivel mundial la oportunidad de conocer un poco más sobre su futuro.

Respecto a los siguientes proyectos de Kojima Productions, sabemos que el estudio está trabajando en OD para Xbox y en Physint. Considerando que Beyond The Strand se llevará a cabo días antes de Tokyo Game Show, no se descarta la posibilidad de que OD forme parte de este gran evento japonés, algo que le daría a la división de Microsoft una gran posición este año.

Recuerda, el evento de Beyond The Strand se llevará a cabo el 23 de septiembre a la 1:00 PM (hora de Japón), y aquí tendremos la oportunidad de conocer un poco más sobre el futuro del estudio. En temas relacionados, aquí puedes checar nuestra reseña de Death Stranding 2: On the Beach. De igual forma, esto es lo que sabemos sobre un posible Death Stranding 3.

Nota del Autor:

Kojima Productions es uno de los estudios más interesantes del momento, y cualquier proyecto que tenga su nombre seguramente será una experiencia inigualable. No puedo esperar para ver qué es OD y como es Physint explora el sigilo.

Vía: Kojima Productions