Hollow Knight: Silksong y más juegos llegan a Xbox Game Pass

    Septiembre es uno de los meses más cargados del año en cuanto a lanzamientos nos referimos. De este grupo, el nombre de Hollow Knight: Silksong destaca inmediatamente. Lo más interesante, es que el trabajo de Team Cherry también llegará día uno a Xbox Game Pass. De esta forma, la división de Microsoft ha aprovechado esta oportunidad para compartir la lista de juegos que llegarán a su servicio en los próximos días.

    A partir del día de hoy, títulos como I Am Your Beast ya están disponibles en Xbox Game Pass. Sin embargo, el gran agregado estará disponible a partir del 4 de septiembre, día en que Hollow Knight: Silksong por fin llegará a nuestras manos después de siete años en desarrollo. Esta es la lista completa de juegos para Game Pass:

    • I Am Your Beast (Nube, PC, y Xbox Series X|S) - Ya disponible - Game Pass Ultimate, PC Game Pass, Game Pass Standard
    • Nine Sols (Xbox Series X|S) – 3 de septiembre - Now with Game Pass Standard
    • Hollow Knight: Silksong (Nube, Consola y PC) – 4 de septiembre Game Pass Ultimate, PC Game Pass
    • Cataclismo (PC) – 4 de septiembre - Game Pass Ultimate, PC Game Pass
    • PAW Patrol World (Nube, Consola y PC) – 10 de septiembre - Game Pass Ultimate, PC Game Pass, Game Pass Standard
    • RoadCraft (Nube y Xbox Series X|S) – 16  de septiembre - Game Pass Ultimate, Game Pass Standard

    Juegos que se van de Xbox Game Pass

    Lamentablemente, no todo es tan positivo, ya que Xbox también ha compartido una lista de juegos que dejarán de estar disponibles en Game Pass a partir del 15 de septiembre:

    • All You Need is Help (Nube, Consola y PC)
    • Wargroove 2 (Nube, Consola y PC)
    • We Love Katamari Reroll+ Royal Reverie (Nube, Consola y PC)

    Si bien la lista no es tan grande en esta ocasión, Wargroove 2 y We Love Katamari Reroll+ Royal Reverie son espectaculares juegos que todos deben de disfrutar, y es una lástima que estas dos experiencias dejarán de estar disponible en Game Pass en solo unos días. 

    Recuerda, Hollow Knight: Silksong llegará a Xbox Game Pass el próximo 4 de septiembre, por lo que este es un gran momento para tener una suscripción activa para esta plataforma. En temas relacionados, estos son los nuevos detalles de Silksong. De igual forma, Starfiled tendrá un nuevo DLC.

    Nota del Autor:

    Si bien la atención de todo está sobre Silksong, también quiero hacer un llamado para que jueguen Wargroove 2 y We Love Katamari Reroll+ Royal Reverie. El primero es un juego táctico, similar a Advance Wars, pero en la época medieval. El segundo es una gran remasterización de un clásico del PlayStation 2.

    Vía: Xbox.

