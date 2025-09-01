Horarios de estreno y precio confirmado de Hollow Knight: Silksong

Después de años de espera, Hollow Knight: Silksong por fin estará disponible en solo unos días. De esta forma, Team Cherry ha revelado el precio de este título independiente. Si bien muchos pensaron que el estudio australiano iba a pedir tanto dinero como fuera posible, especialmente considerando la emoción del público, la realidad está alejada de este pensamiento.

Por medio de sus redes sociales, Team Cherry confirmó que Hollow Knight: Silksong va a estar disponible a solo $19.99 dólares. Lo interesante será ver cómo es que cada una de las tiendas digitales adapta esto en México. En el caso de la Microsoft Store, PlayStation Store y Steam, es probable que veamos una traducción directa, pero en la eShop seguramente esto será ajustado un poco diferente.

Four days until release! Hollow Knight: Silksong will be available on 4th September.



Release times:

7AM PT | 10AM ET | 4PM CEST | 11PM JST



Game price:

USD $19.99 | EUR €19.99 | JPY ¥2300 pic.twitter.com/JeDmozItpX — Team Cherry (@TeamCherryGames) September 1, 2025

¿A qué hora podremos empezar a jugar Silksong?

Junto a esta información, Team Cherry también reveló la hora en la que Hollow Knight: Silksong estará disponible en todas las tiendas digitales. Si esperabas empezar a primera hora del 4 de septiembre, te tenemos malas noticias, y es que este título estará a nuestra disposición a partir de las 7:00 AM (hora del Pacífico), u 8:00 AM (hora de la Ciudad de México).

Estas son buenas noticias para todos los fans. Considerando la popularidad de Silksong, así como el tiempo de desarrollo, la escala del proyecto, y los ajustes de precio que ha vivido la industria en los últimos años, muchos esperaban que este título estuviera disponible a un mayor precio. Afortunadamente, Team Cherry no está dispuesto a seguir esta tendencia en particular, al menos no por el momento.

Recuerda, Hollow Knight: Silksong estará disponible a partir del 4 de septiembre del 2025 en PS4, PS5, Xbox One, Xbox Series X|S, Switch, Switch 2 y PC, así como día uno en Game Pass. En temas relacionados, aquí puedes checar nuestro Hands On de este título. De igual forma, te decimos si el juego tendrá o no una versión física.

Nota del Autor:

Considerando todo lo que hemos escuchado sobre Silksong en los últimos días, está claro que el trabajo de Team Cherry será uno de los juegos más aclamados de todo el año. Parece que este será uno de los pocos casos en donde la emoción del público no va a superar el lanzamiento, algo que suena imposible considerando que estamos hablando de uno de los títulos independientes más esperados de la última década.

Vía: Team Cherry