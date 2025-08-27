¿Hollow Knight: Silksong tendrá edición física?

Después de años de espera, Hollow Knight: Silksong por fin estará disponible el próximo 4 de septiembre. Sin embargo, este será solo un lanzamiento digital. De esta forma, muchos se han preguntado si una edición física estará disponible en un futuro. Para su fortuna, la respuesta es positiva, pero tendrán que esperar un poco más para tener este título en su colección.

De acuerdo con Insider Gaming, la edición física de Hollow Knight: Silksong será una exclusiva temporal del Nintendo Switch y Switch 2, y estará disponible hasta principios del 2026. Considerando que por el momento no hay una fecha de lanzamiento específica, queda claro que la espera será aún más larga para aquellos que están esperando a su cartucho para empezar su aventura en esta secuela.

¿Silksong tendrá otros lanzamientos físicos?

Si bien por el momento no hay una confirmación oficial, se espera que Hollow Knight: Silksong también tenga un lanzamiento físico en PlayStation y Xbox. Sin embargo, tendremos que esperar aún más para ver estos discos. Lo interesante será quién está detrás de estos lanzamientos, y cuántas versiones estarán disponibles en un futuro.

Considerando que fangamer se encargó de la versión física de Hollow Knight, es probable que este equipo sea el responsable de la caja de Silksong. Sin embargo, no se descarta la posibilidad de que alguien como Limited Run Games trate de obtener los derechos necesarios para crear múltiples ediciones físicas. Por el momento solo nos queda esperar.

Te recordamos que Hollow Knight: Silksong estará disponible en PS4, PS5, Xbox One, Xbox Series X|S, Switch, Switch 2 y PC, así como día uno en Game Pass, el 4 de septiembre. En temas relacionados, el lanzamiento de este juego ha ocasionado un par de retrasos. De igual forma, no habrá reseñas de esta entrega.

Nota del Autor:

Considerando la popularidad y la emoción por Silksong, más de una compañía va a buscar la forma de obtener los derechos del lanzamiento físico. Si bien es algo lamentable que el cartucho o disco no esté disponible el 4 de septiembre, es bueno saber que eventualmente tendremos una caja con este juego.

Vía: Insider Gaming